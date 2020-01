Die Witcher-Serie auf Netflix gehört zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen des Streaming-Dienstes und lockte allein in den USA über 100 Millionen Zuschauer in der ersten Woche vor dem Bildschirm. Nun enthüllt Produzentin Lauren Hissrich (via Twitter), wie die erste Staffel eigentlich enden sollte - und veröffentlicht gleich die passende Drehbuchseite dazu.

In der gezeigten finalen Folge der ersten Staffel von The Witcher treffen Geralt und Ciri in der Nähe von Sodden aufeinander. Dabei murmelt er etwas darüber, wie Menschen durch das Schicksal miteinander verbunden seien. Danach fragt Ciri ihn, wer Yennefer sei - und so endet die erste Staffel.

Die nun veröffentlichten Drehbuchzeilen weisen eine längere Unterhaltung zwischen Geralt und Ciri auf. Während sich Ciri freut, den Hexer endlich gefunden zu haben, zeigt sich Geralt überrascht, sie lebendig anzutreffen. Daraufhin erinnert er sich an die Worte seiner Mutter über das Schicksal. Damit wirkt Geralts Beziehung zu Ciri sehr viel tiefer als in der gezeigten Szene.

I LOVING #TheWitcher dialogue this morning. As a treat for all the respectful debate, here is the original final scene of Ep 108, "Much More." This is what was shot. It was edited down later, because -- as pointed out -- didn't feel earned after we'd cut the Brokilon meeting. pic.twitter.com/wyBEFV1F9b