Die Netflix-Serie The Witcher feiert nur wenige Tage nach dem Start einen großen Erfolg. Laut eigenen Angaben des Streaming-Diensts ist sie die erfolgreichste Netflix-Serie des Jahres, noch vor Stranger Things. Genaue Zuschauerzahlen wurden aber noch nicht bekannt gegeben.

Und während sich so manche Kritiker noch nicht so recht mit der Serie anfreunden können, liegt sie in der Gunst der Fans und Zuschauer recht weit oben, was sich etwa am User-Score von 93 Prozent bei Rotten Tomatoes und der IMDb-Bewertung von 8,6 von 10 ablesen lässt.

Staffel 2 in Arbeit: Mehr Story geplant

Wer die erste Staffel mit ihren acht Folgen schon gesehen hat, darf sich bereits auf Nachschub freuen. Netflix arbeitet bereits an der 2. Staffel, die voraussichtlich Ende 2020 anlaufen könnte. Serien-Macherin und Showrunnerin Lauren Hissrich zeigte sich von der Resonanz der ersten Staffel begeistert. Nun liefert sie erste Details zu Staffel 2 und verrät, was die Zuschauer erwarten dürfen.

"Das Tolle an der zweiten Staffel - und was ich euch verraten kann - ist, dass die Story sehr viel fokussierter wird. Sie hat einen stärkeren Antrieb, weil all die Verbindungen und Beziehungen, die wir in der ersten Staffel etabliert haben, in Staffel zwei endlich Früchte tragen."

Neben einer Rückkehr der wichtigen Figuren wie Hexer Geralt von Riva, seiner Ziehtochter Ciri und Zauberin Yennefer sollen die neuen Folgen vor allem mehr Story-Elemente liefern. Während die erste Staffel die drei Charaktere mehr im einzelnen vorstellt, soll es in der nächsten Staffel mehr gemeinsame Szenen geben, verspricht Hissrich.

Spielt Mark Hamill den Vesemir in The Witcher?

Zahlreiche Fans der Buchreihe und der Spielreihe The Witcher haben zudem schon bei der Ankündigung der neuen Serie im letzten Jahr den Star-Wars-Schauspieler Mark Hamill für eine Rolle ins Spiel gebracht, etwa als Kultfigur Vesemir. Schon damals äußerte sich der Schauspieler selbst positiv über eine mögliche Besetzung in der neuen Serie, obwohl er angeblich keine Ahnung von der Witcher-Reihe hätte.

Nach dem Start der ersten Staffel brachte sich Hamill nun noch einmal via Twitter für eine mögliche Rolle ins Gespräch. Auch diesmal liefert Showrunnerin Hissrich eine vielversprechende Reaktion: Zumindest hat sie ein Auge auf den guten alten Luke Skywalker geworfen.

