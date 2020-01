Witcher 3 hat erstmals über 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Bei den gleichzeitig aktiven Spielern hatte The Witcher 3 nach dem Start der Netflix-Adaption bereits zuvor seine eigenen Top-Spielerzahlen übertroffen. Jetzt hat das hochgelobte Rollenspiel von CD Projekt Red sogar die magische Marke von 100.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam durchbrochen (via steamcharts.com).

Hier bekommen durch die erfolgreiche Netflix-Serie wahrscheinlich zahlreiche Spieler Lust, den Rollenspiel-Koloss endlich nachzuholen oder erneut durchzuspielen. Zudem war The Witcher 3 im Steam Winter Sale 2019 zum wiederholten Male stark reduziert erhältlich, was die Kaufentscheidung bei Interessierten erleichtert haben dürfte.

Für viele ein moderner Klassiker

The Witcher 3 kommt auf Metacritic auf einen Metascore von 93 und einen Nutzer-Score von 9.4. Damit gehört es zu den am besten bewerteten PC-Spielen aller Zeiten.

Auf der positiven Seite tauchen immer wieder die Spielweltgestaltung, Grafik und Musik, Story und Liebe zum Detail auf. Kritik dagegen ist des Öfteren in puncto oberflächliche Charakterentwicklung und zu simples Kampfsystem zu hören.

Ein Spiel für Story-Fans

Die gute Nachricht für Fans des forschen Erzählstils: In puncto spannende Geschichten und erinnerungswürdige Charaktere orientiert sich The Witcher 3 an der Buch-Vorlage, auf der auch die Netflix-Serie weitgehend beruht.

Allerdings erzählen die drei Spiele-Adaptionen die Bücher nicht nach, sondern erfinden eigene Geschichten im Universum des Hexers, die der Qualität der Romanvorlage aber in nichts nachstehen. Lest unseren Test zu The Witcher 3: Wild Hunt, wenn ihr erfahren wollt, wie die polnischen Entwickler von CD Projekt den Geist der Romanvorlage einfangen und trotzdem ihr eigenes Ding machen.

Für unseren Redakteur Maurice ist The Witcher 3 das beste Spiel des vergangenen Jahrzehnts. Er und weitere aus dem GameStar-Team haben die 10er-Jahre im folgenden Video Revue passieren lassen und ihre persönlichen Lieblingsspiele genannt:

Mehr Aktuelles zum Thema