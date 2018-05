The Witcher-Serie - Weitere Drehbuchautoren bestätigt

Die Entwicklung der neuen Netflix-Serie The Witcher geht anscheinend gut voran. Showrunnerin, Autorin und Produzentin der Serie, Lauren S. Hissrich, hält die Fans mit einem kurzen Update zur Produktion auf dem Laufenden.

Nach dem sie in den vergangenen Wochen das Skript zur Pilotfolge fertiggestellt hatte, erhält sie nun für die restlichen sieben Folgen der ersten Staffel tatkräftige Unterstützung. So stellt sie (via Twitter) stolz ihr neues Autoren-Team vor, dass ihr bei den Drehbüchern zur ersten Staffel unterstützen wird: Der Writer's Room ist offiziell eröffnet.

Dass an der Entwicklung einer Serie mehrere Autoren beteiligt sind, ist in Hollywood gängige Praxis. Zum Autoren-Team der Witcher-Serie gehört neben der Showrunnerin Lauren S. Hissrich, Jenny Klein von der Netflix-Serie Jessica Jones, Declan de Barra (The Originals) und Sneha Koorse (Daredevil).

I can't imagine a better day.



The #Witcher writers' room opened today, and it was full of ideas and banter and cupcakes and creativity and darkness and champagne and this hilarious picture that's better than any of the posed group selfies I attempted.



It's happening. ?? pic.twitter.com/jUn9MPwf9L