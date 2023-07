The Witcher: In Staffel 4 wird angeblich ein beliebter Sci-Fi-Star zum neuen Bösewicht

Vielleicht kennen wir schon jetzt den neuen Gegenspieler für den neuen Geralt. Bildquelle: Netflix

Mit Henry Cavill als Geralt ist es zwar vorbei, aber mit The Witcher auf Netflix noch lange nicht. Staffel 4 und 5 der Hexer-Serie sind bereits bestätigt und möglicherweise kennen wir jetzt schon den neuen Bösewicht, sowie dessen Darsteller.

Seid schon mal gewarnt: Offiziell bestätigt sind die folgenden Infos nicht, die stammen aber von der für gewöhnlich sehr gut informierten Witcher-Experten-Seite Redanian Intelligence. Deren Einblicke hinter die Kulissen der Netflix-Serie sollten sich so gut wie immer bewahrheiten.

Sharlto Copley als brutaler Hexer-Jäger

Zurück zum Thema: In Staffel 4 soll es Geralt, der dann von Liam Hemsworth gespielt wird, mit Leo Bonhart zu tun bekommen. Einem Schurken der Hexer-Saga, den Leser natürlich bereits aus den Romanen von Andrzej Sapkowski kennen.

Bei Leo Bonhart handelt es sich um einen sadistischen Kopfgeldjäger und Söldner, der auf Ciri (Freya Allen) angesetzt wird. Bonhart selbst ist wiederum von Hexern besessen und sammelt die Medaillons derer ein, die er eigenhändig umgebracht hat.

Redanian Intelligence zufolge soll Bonhart von Sharlto Copley verkörpert werden, den Sci-Fi-Fans natürlich aus Filmen den Sci-Fi-Regisseurs Neill Blomkamp wie District 9, Elysium und Chappie kennen dürften - mehr zu den jeweiligen Filmen erfahrt ihr bei unseren Kollegen von MoviePilot.

Sharlto Copley ist Sci-Fi-Fans spätestens seit District 9 ein Begriff, in Neill Blomkamps Elysium durfte er sich bereits als Bösewicht austoben. Bildquelle: Sony Pictures

Startet vor Staffel 4 noch ein Witcher-Spin-off?

Sharlto wird aber angeblich nicht erst in Staffel 4 der Hauptserie Teil des Witcher-Universums. Derzeit befindet sich ein noch nicht offiziell bestätigtes Spin-Off mit dem Titel The Rats in Entwicklung, das sich um die titelgebende Bande aus jugendlichen Dieben dreht, denen sich auch mal Ciri anschließt.

In The Rats soll wiederum Action-Veteran Dolph Lundgren (Rocky 4, Universal Soldier, Aquaman) einen ehemaligen Hexer namens Brehen spielen. Dabei dürfte es zum Konflikt zwischen Brehen und Bonhart kommen, was wahrscheinlich dazu dient, den neuen Bösewicht für The Witcher zu etablieren.

Wann The Rats bei Netflix starten soll, ist aktuell nicht bekannt.

Angeblich wird Action-Veteran Dolph Lundgren im Spin-Off zu The Witcher zum Hexer. Bildquelle: Warner Bros.

Was ihr sonst zu The Witcher auf Netflix wissen solltet

Bedenkt dabei natürlich: Offiziell bestätigt ist davon noch nichts, auch wenn die Infos aus verlässlicher Quelle stammen. Im Zweifel solltet ihr abwarten, bis sich Netflix zu dem Spin-Off, der vierten Season und deren Cast äußert.

Am 27. Juli 2023 sind mit den finalen drei Episoden von Staffel 3 übrigens auch die letzten mit Henry Cavill als Geralt von Riva auf Netflix gestartet. Für Staffel 4 wird der Schauspieler von Liam Hemsworth abgelöst.

Ursprünglich war mit dem Release neuer Folgen gegen Ende 2024 zu rechnen. Der anhaltende Hollywood-Streik könnte aber bedeuten, dass es frühestens 2025 weitergeht. Mehr zum Thema The Witcher erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch Staffel 3 von The Witcher gefallen und werdet ihr Staffel 4 der Netflix-Serie auch ohne Henry Cavill und mit Liam Hemsworth eine Chance geben? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neuen Folgen von The Witcher? Wie würde euch Sharlto Copley als neuer Bösewicht der Netflix-Serie gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!