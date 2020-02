The Witcher in VR: Fans bauen erstes Spiel in Unreal Engine 4 nach

Ein neues Fan-Projekt zu The Witcher lässt euch die Heimat von Geralt, Vesemir und auch Ciri in Virtual Reality erkunden. Unter dem Namen The Witcher Virtual Reality basteln aktuell einige Hobby-Modder das erste Witcher-Spiel in der Unreal Engine 4 nach - die Karte Kaer Morhen ist bereits fertig.

In der Schule des Wolfes tummeln sich jedoch weder NPCs, noch Gegner herum (nur ein paar Vögel flattern durch die Luft) und Kampf-Mechaniken existieren noch nicht. Ihr könnt euch also erst einmal nur friedlich die Hexerfestung aus dem ersten Witcher-Teil anschauen und ein wenig spazieren gehen. Für die Zukunft verspricht Modder Patryk Loan weitere Maps, eine spielbare Handlung soll ebenfalls folgen - das finale Projekt wird irgendwann als eine Art Prolog zum ersten Witcher fungieren.

Das Projekt mit dem vollen Namen The Witcher: Enhanced Edition in Unreal Engine 4 mit VR-Support könnt ihr auf Nexusmods herunterladen. Selbst durch Kaer Morhen zu wandern, ist über die gängigen Virtual-Reality-Brillen Oculus, HTC und auch Windows Mixed Reality möglich.

Falls ihr euch erst einmal einen Eindruck von The Witcher in VR verschaffen wollt, könnt ihr einen Blick auf den folgenden Trailer werfen, in dem Patryk Loan sein Projekt präsentiert. Über die besten Mods für die PC-Version von The Witcher 3: Wild Hunt haben wir euch bereits in unserem umfangreichen Special aufgeklärt.