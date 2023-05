Ein 10 Jahre altes Action-Spiel erhält völlig aus dem Nichts neuen kostenlosen DLC

Fans des Spiels von Platinum Games bekommen plötzlich neue Spielinhalte serviert.

Es gibt Spiele, die nach Release nur noch ein oder zwei Inhaltsupdates im Rahmen eines DLCs erhalten, ehe der Content-Hahn auch schon wieder abgedreht wird. Nicht so beim Actiontitel The Wonderful 101 aus dem Hause Platinum Games (Bayonetta-Serie, NieR: Automata).

Das zehn Jahre alte Spiel bekommt urplötzlich einen neuen DLC - und der kostet nicht mal was! Wir erklären euch, was hinter dieser Generosität steckt und über welche neuen Inhalte Fans sich konkret freuen dürfen.

Wenn ihr euch beim Lesen des Spieletitels am Kopf kratzt, ist das kein Wunder. Der Titel ist immerhin bereits zehn Jahre alt und erschien ursprünglich nur für Nintendos unglaublich erfolgreiche Konsole Wii U. Wenn ihr also zunächst euer Wissen um das Spiel auffrischen möchtet, schaut ihr euch am besten das damalige Testvideo an:

6:59 The Wonderful 101 - Test-Video zum Wii-U-Superheldenspiel - Test-Video zum Wii-U-Superheldenspiel

Heldenreise als Sidescrolling-Action

Der neue DLC hört auf den wunderbar leicht von der Zunge gehenden Titel The Wonderful One: After School Hero - Part 1 . Ja, richtig gelesen: Die hier begonnene Geschichte wird im Rahmen eines zweiten Parts in Zukunft fortgesetzt.

Falls ihr das Spiel bereits besitzt und nun ungeduldig darauf wartet, euch den Gratis-DLC zu sichern, hier ist der Link zur Steam-Produktseite, wo ihr die Inhalte mit einem Klick eurer Bibliothek hinzufügen könnt:

Im Fokus der Handlung steht der Held Luka, der neu zur Heldengruppierung namens Centinels dazugestoßen ist. Der DLC zeigt euch Lukas lange Liste an Herausforderungen, die er bestehen musste, um schlussendlich zum Helden namens Wonder-Goggles zu werden.

Was erwartet euch in Sachen Gameplay? An dieser Stelle möchten wir die offizielle Steam-Seite des Spiels zitieren, wo der Entwickler Platinum Games das Spielprinzip wie folgt in einem Satz zusammenfasst:

SUPER-DUPER-SPASSIGER SIDESCROLLER MIT LASER-BALLERACTION!!!

Anders als im Hauptspiel läuft das Geschehen diesmal aus einer seitlichen Perspektive ab.

Selbst Kenner des Spiels erwartet demnach eine völlig neue Perspektive. In kurzweiliger Sidescrolling-Manier bahnt ihr euch demnach einen Weg durch zahlreiche Feinde, sammelt Punkte und zerlegt alles, was nicht bei drei vom Bildschirm verschwunden ist.

Wieso ist der DLC kostenlos? Möglich wird dieser Schritt dank einer bereits im Jahr 2020 stattgefundenen Crowdfunding-Kampagne, bei der damals 33.199 Fans des Spiels für zukünftige Inhalte gespendet haben.

Was sagen die Spieler? Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels finden sich nur wenige Rezensionen zum DLC auf Steam, diese fallen aber durchweg positiv aus. Der User Brebo nennt es einen niedlichen, lustigen, kleinen Sidescroller! , während der User Georg Costanza meint, der DLC fühle sich wie eine Fan-Mod mit hohem Aufwand an.

Seid ihr selbst ein Fan von The Wonderful 101? Wenn ja, freut ihr euch über den neuen Gratis-DLC oder hättet ihr euch womöglich lieber einen Nachfolger gewünscht? Hört ihr heute gar zum ersten Mal von dem Spiel und seid nun neugierig darauf geworden, es auszuprobieren? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!