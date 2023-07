Von Star Wars zu Netflix: Neuer Sci-Fi-Film mit John Boyega startet mit über 90 Prozent positiven Reviews

Der neue Netflix-Film mit John Boyega, Teyonah Parris und Jaime Foxx trifft bei Zuschauern offenbar einen Nerv. Bildquelle: Netflix

Alle reden gerade über Barbie und Oppenheimer, da wäre es eine Schande, wenn ihr They Cloned Tyrone aus den Augen verliert. Der neue Film mit John Boyega aus den Star Wars-Sequels startete am 21. Juli 2023 auf Netflix und kann gerade 92 Prozent positiver Kritiker-Reviews auf Rotten Tomatoes für sich verbuchen.

Die Story und der Cast

Um was geht es in They Cloned Tyrone? Beim neuen Netflix-Film von Regisseur Juel Taylor (der Autor von Creed 2 und Space Jam 2) handelt es sich um eine Mystery/Sci-Fi-Komödie mit einer Laufzeit von zwei Stunden und zwei Minuten. They Cloned Tyrone spielt eigentlich in der Gegenwart, aber orientiert sich stilistisch stark an einer 70er-Jahre-Ästhetik.

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Trio aus einem Drogendealer, einem Zuhälter und einer Prostituierten, die gemeinsam einer Verschwörung auf die Schliche kommen. Die US-Regierung scheint Lebensmittel mit irgendetwas zu präparieren und Experimente an den Bewohnern des Viertels durchzuführen.

Dabei entdecken Fontaine, Yo-Yo und Slick Charles ein geheimes Labor, wo sie auf Klone von sich selbst stoßen. Den offiziellen Trailer zu The Cloned Tyrone könnt ihr euch wie folgt ansehen:

2:47 They Cloned Tyrone: John Boyega geht im neuen Netflix-Film einer absurden Verschwörung nach

Wer ist an They Cloned Tyrone beteiligt? Mit John Boyega (Star Wars, Attack the Block), Jamie Foxx (Django Unchained, Baby Driver), Teyonah Parris (Candyman, WandaVision) und Kiefer Sutherland (24, Designated Survivor) kann der neue Netflix-Film allemal einen beeindruckenden Cast versammeln.

They Cloned Tyrone wurde von Regisseur Juel Taylor in Szene gesetzt, der zuvor vor allem TV-Serien wie Twenties oder Boomerang inszenierte.

Wie gut ist der neue Netflix-Film?

Wie fallen die Kritiken zu They Cloned Tyrone aus? Bei Metacritic kommt der Netflix-Film auf eine durchschnittliche Wertung von 74 Punkten, bei Rotten Tomatoes sind es sogar 92 von insgesamt 74 Reviews. Kritiker loben vor allem die Mischung aus Action, Mystery-Elementen und Humor und ebenso die starken Performances der wichtigsten Darsteller.

Bemängelt wird allerdings, dass They Cloned Tyrone ein kleines bisschen zu lang und teilweise zu schwerfällig ausfällt. Verifizierte User von Rotten Tomatoes scheinen dies aber verschmerzen zu können, die auf für den Film fast ausschließlich fünf von fünf Punkten zücken. Bei allen Nutzern von des Portals pendelt sich They Cloned Tyrone wiederum bei 84 Prozent ein.

The Cloned Tyrone ist seit dem 21. Juli 2023 bei Netflix verfügbar. Und wenn ihr euch insgesamt für John Boyega interessiert, haben wir noch gute Nachrichten für euch: Ein neuer Star Wars-Film um Daisy Ridley als Rey befindet sich aktuell in Entwicklung, der nach Episode 9 spielt. Und Boyega wäre an einer Rückkehr in der Rolle von Finn nicht uninteressiert.

Habt ihr They Cloned Tyrone vielleicht schon gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der neue Netflix-Film mit John Boyega gefallen? Was ist euer bisheriges Film-Highlight des Jahres 2023 - egal, ob im Kino oder bei einem Streamingdienst? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!