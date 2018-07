This is the Police 2 - Polizei-XCOM hat ein Release-Datum

This is the Police erschien 2016 und baute sich rasch eine kleine Fangemeinde auf. Die Polizei-Management-Simulation erhält mit This is the Police 2 bereits in Kürze einen etwas mehr auf Action fokussierten Nachfolger. Der Termin steht nun fest: Am 2. August dürft ihr euch wieder als polizeilicher Taktik-Manager betätigen.

Neu ist das Gameplay-Element der direkten Kontrolle eurer Einheiten. Das funktioniert ähnlich wie bei XCOM. In den Einsätzen schaltet das Spiel in einen rundenbasierten Taktik-Kampfmodus um. Dort positionieren und koordinieren wir die Beamten und entscheiden, ob sie Schlagstock, Taser oder die Schusswaffe einsetzen sollen.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine Kugel einen Verbrecher oder einen Mitarbeiter tötet. Idealerweise bringen Spieler die Verdächtigen aber natürlich lebend und möglichst unversehrt ins Hauptquartier.

Wenn der zweite Teil die Mängel des Erstlings beseitigen kann, steht uns womöglich ein höchst unterhaltsamer und anspruchsvoller Titel ins Haus. This is the Police erhielt von uns im Test eine Wertung von 65. Schwachpunkt war unter anderem seine Langatmigkeit. Mit dem neuen, actionorientierteren Gameplay könnte der Nachfolger aber genau hier punkten.

