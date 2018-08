Als Polizeieinsatzteam ist es von Vorteil, das Überraschungsmoment zu nutzen. Die Entwickler des storylastigen Polizei-Management-Krimis This is the Police 2 wenden das auf ihre Releasepolitik an.

Nachdem der Vorgänger vor zwei Jahren ein paar Tage zu spät erschienen war, finden Spieler auf Steam und GOG für 14,99 Euro das Sequel bereits seit gestern zum Download. Dazu gibt es einen Launch-Rabatt von 10 Prozent. Eigentlich war die Veröffentlichung für morgen geplant.

Die offizielle Pressemitteilung liest sich humorig:

"Was ist nur mit diesen Publishing-Knöpfen los? Nachdem wir 2016 vergessen hatten, den "Jetzt Live"-Knopf für das erste This Is the Police rechtzeitig zu drücken, haben wir diesmal wohl etwas zu früh gedrückt. Also vergesst das ursprüngliche Release-Datum am 2. August, This Is the Police 2 ist JETZT erhältlich."

Wir erinnern uns: Beim ersten This is the Police vergaß der Publisher einfach, auf den Release-Button zu drücken und so kam es zu einer Verzögerung von einigen Tagen. Jetzt haben die Macher daraus einen durchaus gelungenen Gag für das neue Spiel gemacht.

This is the Police 2 - Screenshots ansehen

Mehr Action als im Vorgänger

Nachdem wir in unserem Test den Vorgänger für ziemlich zäh befunden haben, verspricht der zweite Teil des Genremixes aus Adventure und Management mehr Action. Ihr dürft nun eure Einheiten selbst kontrollieren. Bei einem Einsatz wechselt das Spiel in einen Kampfmodus, der XCOM ähnelt. Nun müsst ihr eure Truppe geschickt positionieren und dabei taktisch und strategisch überlegt vorgehen. Ihr bestimmt, ob sie lieber den Taser oder die Schusswaffe einsetzt.

Verbrecher können ebenso durch Kugeln ums Leben kommen wie Polizisten. Am besten ist es natürlich, wenn ihr die Verdächtigen unversehrt ins Hauptquartier bringt.

Wir sind bereits gespannt, ob der Titel von Weappy Studios mehr überzeugen kann, als der Erstling. Mehr Detektivarbeit und Action sprechen aber bereits für gute Ansätze. Und eine Geschichte um korrupte Polizisten birgt grundsätzlich immer spannenden Stoff für gute Unterhaltung.

Plus-Report: Unabhägiges AAA - Klein und auf Hochglanz