Um den baldigen Release ihres neuen Titels Frostpunk zu feiern (Ein Aufbau-Strategiespiel, das ebenfalls durch moralische Entscheidungen glänzen soll), machen die Entwickler von 11 Bit Studio das Anti-Kriegsspiel This War of Mine für eine Woche gratis auf Steam zugänglich.

Bis zum 8. April steht die Anniversary Edition kostenlos zum Download verfügbar, man hat jetzt also noch vier Tage Zeit um kostenlos zu spielen. Danach ist allerdings Schluss. Ähnlich wie bei den Probewochenenden üblich darf man den Titel nach Ablauf der Zeit nicht behalten. Allerdings ist This War of Mine bis zum 9. April um 70 Prozent reduziert. Wer Gefallen am Spiel findet, kann danach also für knapp sechs Euro statt rund 19 zugreifen.

This War of Mine im Test: Ein echtes Anti-Kriegsspiel

Die Anniversary Edition bringt neue Charaktere und Orte mit, ebenso wie ein neues Ende. Zusätzlich gibt es noch mehrere DLCs zu erwerben, die ihre eigenen, emotionalen Geschichten beitragen. This War of Mine zeigt den Krieg aus der Perspektive von Zivilisten, die ums Überleben kämpfen müssen. Damit konzentriert sich das Spiel vor allem auf die schrecklichen Seiten des Krieges und die, die es am härtesten trifft.