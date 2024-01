Kostenlos am Wochenende: 4 Spiele sind gerade gratis und eins nimmt euch emotional mit wie kein zweites

Das Wochenende hält düstere Spiele für euch bereit.

Wer sich das Wochenende für das schönste Hobby freigehalten hat, kann in den nächsten Tagen kostenlos eine emotionale Achterbahn erleben - zugegeben ist diese aber hauptsächlich eine Fahrt abwärts, das Anti-Kriegsspiel This War of Mine verlangt starke Nerven.

Ihr könnt euch danach mit einer Prise Rundenstrategie ablenken oder mit etwas Glück sogar eure Stimmung mit einem kunterbunten Party-Spiel aufhellen. Wir verraten euch, was dieses Wochenende gratis spielbar ist.

Wie immer gilt: Manche der Spiele könnt ihr für immer behalten, andere nur für einen begrenzten Zeitraum kostenlos spielen.

This War of Mine

Genre: Survival-Management | Entwickler: 11 bit Studios | Kostenlos spielbar bis: 29. Januar 2024 (Steam)

This War of Mine ist heftig. Es ist deprimierend, frustrierend und emotional fordernd. Und es ist vor allem richtig gut.

Ihr begleitet hier eine kleine Gruppe an überlebenden Zivilisten in einem kriegszerrütteten Land und müsst dafür sorgen, dass so wenige wie möglich davon das Zeitliche segnen. Ein zerbombtes Haus ist euer Unterschlupf, Krankheiten und Hungersnot machen euch zu schaffen.

Harte Entscheidungen müssen getroffen werden: Wer kriegt das letzte Stück Brot und wer begibt sich in Gefahr, um nach Essen zu suchen?

1:51 This War of Mine - Launch-Trailer: Ein Kriegsüberlebender erzählt

Jedes Szenario ist unterschiedlich, Welt und Figuren werden zufällig generiert, Letztere besitzen individuelle Stärken und Schwächen. This War of Mine stellt euch indirekt die Frage, wie weit ihr eure moralischen Vorstellungen verbiegt, um am Leben zu bleiben.

Das Spiel wird sogar an polnischen Schulen als Unterrichtsmaterial verwendet. Es ist sicherlich kein Titel, der Spaß macht - aber einer, den ihr so schnell vermutlich nicht vergessen werdet.

Aktuell arbeitet 11 bit Studios übrigens an Frostpunk 2, dem Nachfolger des düsteren Aufbaustrategie-Hits.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Infinifactory

Wer gerne rätselt, kann sich mit Infinifactory das Gehirn zermartern. In dieser Fabrikbau-Simulation müsst ihr möglichst effizient bestimmte Teile aus Fabriken herstellen, gemeine Aliens haben euch nämlich zu den immer kniffliger werdenden Aufgaben verdonnert.

Kostenlos sichern & behalten bis: 1. Februar 2024 (Epic)

Mordheim: City of the Damned

1:07 Mordheim: City of the Damned - Launch-Trailer zum Rundentaktik-Strategiespiel

Die Rundenstrategie Mordheim spielt im Warhammer-Universum und basiert auf dem Tabletop Mortheim. Die namensgebende Stadt ist von rivalisierenden Kriegsbanden geprägt, die um die Vorherrschaft der einzelnen Viertel kämpfen.

Ihr wählt eine dieser Banden aus und führt sie in die Schlacht. Uns hat Mordheim im Test viel Spaß gemacht, auch wenn das Spiel einige Ecken und Kanten hat.

Kostenlos sichern & behalten bis: 6. Februar 2024 (GOG)

Party Animals - Friend's Pass

Damit Party Animals für euch kostenlos ist, gibt es eine Bedingung: Ihr müsst mit einem Steam-Freund spielen, der den Party-Kracher gekauft hat. Mit dem sogenannten Friend's Pass braucht also nur einer von euch das Spiel zu besitzen, damit ihr euch gegenseitig in Tierkostümen vermöbeln könnt.

Kostenlos spielbar bis: 25. Februar 2024 (Steam)

Seit dem 25. Januar befindet sich der Friend's Pass vorerst für einen Monat in der Beta-Phase. Ob dieser danach dauerhaft hinzugefügt wird, ist noch unklar. Wenn ihr die Chance also jetzt nutzen wollt, müsst ihr euch die Friend's-Pass-Version auf Steam herunterladen. Daraufhin kann euch der Besitzer des Spiels direkt einladen.