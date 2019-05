Pünktlich zum Kauf von Gothic-Entwickler Piranha Bytes hat Publisher THQ Nordic seinen Finanzbericht publik gemacht. Dieser verrät unter anderem auch die erstaunliche Menge an neuen Spielen, an denen innerhalb des weit verzweigten Firmennetzwerks gearbeitet wird. Demnach arbeite man bei THQ Nordic und den von der Mutterfirma THQ Nordic AB akquirierten Unternehmen Deep Silver und Coffee Stain Studios an insgesamt 80 Spielen.

Der Wert stammt von Ende März, mit dem bei Piranha Bytes in Arbeit befindlichen Elex 2 dürfte man sich der 100er-Marke weiter angenähert haben. Spannend: Sage und schreibe 48 Titel aus dieser Liste sind bislang unangekündigt, darunter auch das hier erstmals erwähnte, neue AAA-Spiel der Macher von Metro: Exodus, 4A Games.

Über 28 Millionen Euro hat THQ Nordic nach eigenen Angaben in den 15 Monaten zwischen Januar 2018 und März 2019 in die Entwicklung neuer Spiele ausgegeben. Metro: Exodus war der bislang größte Spiele-Launch von THQ Nordic AB. Die Tochterfirma Deep Silver übernahm den Vertrieb und wies den Ego-Shooter als einen wichtigen Grund für den Rekordumsatz von knapp 74 Millionen Euro im Geschäftsjahr aus.

Die THQ Nordic Group erzielte in dieser Zeitspanne einen Gewinn vor Steuern von rund 37 Millionen Euro - trotz beträchtlicher Investionen in die Übernahme allerlei anderer Hersteller wie eben Deep Silver/Koch Media, den Kingdom-Come-Entwickler Warhorse oder Coffee Stain Studios. Letztere feierten mit ihrem Survival-Spiel Satisfactory dem Geschäftsbericht zufolge einen Überraschungserfolg. Das Spiel erschien dieses Jahr exklusiv für den Epic Games Store im Early Access.