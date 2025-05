Der Release von Titan Quest 2 verzögert sich, aber es gibt dennoch gute Nachrichten für das Action-Rollenspiel

Wann erscheint Titan Quest 2 im Early Access? Die Entwickler geben ein Release-Update.

Eigentlich sollte Titan Quest 2 im Winter 2024/2025 im Early Access starten, also spätestens bis zum 31. März 2025. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt: Daraus wurde nichts.

Entwicklerstudio Grimlore Games hat jetzt in einem Update auf der offiziellen Steam-Seite den neuen Release-Zeitraum für das lang erwartete Action-Rollenspiel verkündet: Titan Quest 2 soll im Sommer 2025 erscheinen. Diesmal wirklich.

Warum Titan Quest 2 später in den Early Access startet

Parallel zur Release-Verschiebung blicken die Entwickler zurück auf den kürzlich durchgeführten Playtest und zeigen sich begeistert vom Community-Feedback. Entsprechend selbstbewusst fällt ihr Fazit aus: »Wir glauben, dass unser Produkt bereit für den Early Access ist.«

Die Verschiebung sei keine notwendige, sondern eine strategische Entscheidung: Statt zwischen dem Launch von Path of Exile 2 und den neuen Seasons für Last Epoch sowie Diablo 4 unterzugehen, will man dem Spiel mehr Raum verschaffen. Ein konkreter Termin soll »sehr bald« angekündigt werden.

Wann es dann zu einer Veröffentlichung einer fertigen Fassung 1.0 kommen könnte, ist nochmal eine ganz andere Frage.

Große Zustimmung im Playtest

Was die Playtest-Demo angeht, verbreiten die Zahlen Zuversicht: Rund 92 Prozent der Spieler, die an Grimlore Games' Umfrage teilgenommen haben, bewerteten ihre Erfahrung als positiv bis sehr positiv. Besonders erfreulich: Zwei Drittel der Spielerinnen und Spieler bezeichneten sich selbst als Titan-Quest-Veteranen – ein starkes Signal für die Treue zum ursprünglichen Spielgefühl.

Der Playtest beinhaltete das Intro-Kapitel des Spiels, inklusive der Wahl zweier Meisterschaften und eines Bosskampfs. Selbst Fans, die mit der Serie bislang kaum Berührung hatten, äußerten sich überwiegend positiv. Für Grimlore ist das der Beweis, dass man »den alten Geist lebendig hält und gleichzeitig ein modernisiertes Spiel schafft«.

3:55 Wir hören auf die Stimme in unserem Kopf! - Gameplay mit Witz aus Titan Quest 2

Lob für Atmosphäre, Kritik am Kampf

Besonders gelobt wurden die Präsentation und Klangkulisse: Die Grafik erhielt einen Wert von 5,25 von 6 Punkten, die Audioqualität 5,16 – ein Indiz für das hohe Produktionsniveau. Auch das eher helle und positive Worldbuilding, das sich vom düsteren Ton vieler Genre-Kollegen abhebt, kam gut an.

Beim Gameplay zeigte sich ein gemischteres Bild: Zwar wurden Meisterschaftssystem und Kampfmechanik insgesamt als »spaßig und motivierend« bewertet, einige Teilnehmer bemängelten jedoch das Kampfgefühl von Titan Quest 2.

Es sei »zu träge« oder »zu langsam«. Hier versprechen die Entwickler Besserung: Der Kampf solle zwar taktisch und durchdacht bleiben, dürfe aber nicht behäbig wirken. Auch das Zielen mit Fernwaffen – insbesondere Bögen – soll weiter verbessert werden.

Im Hinblick auf den Schwierigkeitsgrad lag der Durchschnitt bei 3,63 auf einer Skala von 1 (sehr einfach) bis 6 (sehr schwer) – laut Grimlore Games ein »guter Platz«, um den Mittelweg zwischen Herausforderung und Entspannung zu treffen.

Das Charaktersystem von Titan Quest 2 kommt bei den Spielern gut an, bedarf aber noch Feintuning.

Verbesserungen und neue Features

Die Entwickler nutzen die zusätzliche Entwicklungszeit auch, um auf das Feedback aus der Community einzugehen. Einige Verbesserungen wurden bereits umgesetzt oder befinden sich in Arbeit:

Steuerung : Beim ersten Spielstart wird man künftig gefragt, ob man mit klassischer Maussteuerung oder WASD-Tasten spielen möchte. Je nach Wahl passen sich auch Ausweichrichtungen und Tastenzuweisungen automatisch an.

: Beim ersten Spielstart wird man künftig gefragt, ob man mit klassischer Maussteuerung oder WASD-Tasten spielen möchte. Je nach Wahl passen sich auch Ausweichrichtungen und Tastenzuweisungen automatisch an. Linksklick-Angriff : Wer den klassischen Titan-Quest-Stil bevorzugt, kann jetzt wie früher mit der linken Maustaste angreifen und sich bewegen.

: Wer den klassischen Titan-Quest-Stil bevorzugt, kann jetzt wie früher mit der linken Maustaste angreifen und sich bewegen. Talentpunkte-Hinweis: Unverteilte Fähigkeitspunkte werden künftig deutlicher angezeigt, damit sie nicht übersehen werden.

Außerdem sollen Balancing-Probleme bei Fähigkeiten, Performance-Schwächen sowie das Quest- und Erkundungssystem weiter optimiert werden. Besonders die versteckten Bereiche und erzählerischen Details hätten in der Demo bereits viele Spieler positiv überrascht – in späteren Kapiteln soll die Spielwelt dann noch offener und facettenreicher werden.

Ein vielversprechendes Fundament

Auch wenn der Release von Titan Quest 2 erst im Sommer 2025 erfolgt, gibt sich Grimlore Games optimistisch. »Die überwältigende Mehrheit von euch würde das Spiel schon jetzt Freunden weiterempfehlen«, heißt es im Fazit des Entwickler-Updates. Das sei ein klares Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg sei – mit einem Spiel, das »das Vermächtnis von Titan Quest ehrt und gleichzeitig neue Ideen mitbringt«.

Für Fans klassischer Action-Rollenspiele bleibt also nur eines: Geduld bewahren. Die gute Nachricht ist, dass sich das Warten lohnen könnte. Und Titan Quest 2 im Sommer mit mehr Feinschliff und weniger Konkurrenz erscheint.