Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Trauer um Sam Neill: Jurassic-Park-Legende stirbt mit 78 Jahren

In seiner Rolle als Dr. Alan Grant erlangte Sam Neill 1993 weltweite Bekanntheit. Doch auch in vielen anderen Serien und Filmen wirkte er mit.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
13.07.2026 | 09:28 Uhr

Sam Neill weilt nicht mehr unter uns. Bildquelle: Universal Pictures Sam Neill weilt nicht mehr unter uns. Bildquelle: Universal Pictures

Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Auf seinem offiziellen Instagram-Account bittet die Familie seine Fans um die nötige Privatsphäre, um den Tod zu verarbeiten. Über die genaue Todesursache möchten Neills Angehörige erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen:

Mit großer Trauer teilt die Whānau [»Familie« – Anm. d. Red.] von Sam Neill mit, dass er am Montag, dem 13. Juli, in Sydney, Australien, verstorben ist. Sam war von seiner Familie umgeben und ist mit der Würde von uns gegangen, die sein ganzes Leben geprägt hat. Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, wurde jedoch durch die Tatsache getröstet, dass Sam krebsfrei blieb. Die Familie möchte den Mitarbeitern des St. Vincent’s Private Hospital ihren tiefsten Dank für ihre unglaubliche Fürsorge aussprechen.

Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, doch vorerst bitten wir Sie im Namen der Familie, deren Privatsphäre zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust verarbeiten.

Sam Neill hinterlässt seine drei leiblichen Kinder, eine Stieftochter und seine zwei Ex-Frauen Lisa Harrow und Noriko Watanabe.

Im März 2023 machte Neill öffentlich, dass er an Leukämie (Non-Hodgkin-Lymphom) erkrankt ist. In einem Interview mit The Guardian sprach er damals ganz offen über den Tod und dass er sich vor diesem nicht fürchte. Erst im April 2026 gab er nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs an, offiziell krebsfrei zu sein.

Ein Kult-Schauspieler geht von uns

Video starten 0:40 Hier seht ihr Sam Neill noch einmal in seiner Kult-Rolle in Jurassic Park

Viele von euch kennen Sam Neill als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Jurassic Park. Etwa 29 Jahre später schlüpfte der damals 74-Jährige in Jurassic World: Ein neues Zeitalter mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard erneut in seine Kult-Rolle.

Vor dem weltweiten Ruhm von Jurassic Park war Neill bereits in zahlreichen Klassikern wie Jagd auf Roter Oktober oder Das Piano zu sehen. In den beliebten Serien wie Die Tudors (als Kardinal Thomas Wolsey) oder Peaky Blinders (als Chester Campbell) wirkte er ebenfalls mit.

Zu seinen letzten Projekten gehören die Netflix-Serie Untamed (2025) und seine Rolle als Odin-Darsteller in Thor: Love and Thunder (2022). Im Jahre 2023 spielte er an der Seite von Christoph Waltz und Patrick Gibson in dem australischen Fantasy-Abenteuerfilm The Portable Door mit.

Nächstes Jahr wird Sam Neill noch in der philippinischen Romcom The Last Resort und Godzilla X Kong: Supernova (Kinostart: 25. März 2027) zu sehen sein.

Mehr Entertainment
1
Matt Damon dachte sich beim Drehbuch zu Christopher Nolans The Odyssey: »Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen«
von Vali Aschenbrenner
2
Er war einer der größten Stars von Big Bang Theory, verschwand aber dann für 7 Jahre von der Bildfläche: Jetzt ist der Leonard-Darsteller mit neuer Rolle zurück
von Dennis Zirkler
3
Henry Cavill war nur für circa 20 Sekunden ein Marvel-Held und der Auftritt wird jetzt mit einer offiziellen Actionfigur gewürdigt
von Vali Aschenbrenner

Weil selbst uns bei so traurigen Nachrichten oft die Worte fehlen, schließen wir diesen Artikel mit einem berühmten Zitat von Neills Figur Dr. Alan Grant aus Jurassic Park, das wohl kaum passender sein könnte: »Die Welt ändert sich so schnell, dass wir rennen müssen, um nicht zurückzubleiben.«

Wenn ihr mögt, könnt ihr uns in den Kommentaren gerne von euren liebsten Rollen von Neill berichten. Aber nur, wenn ihr euch danach fühlt.

zu den Kommentaren (3)
Kommentare(4)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Star-Regisseur Christopher Nolan besitzt immer noch kein Smartphone: Eine Sache wird im Alltag für ihn immer mehr zum Problem

vor 7 Minuten

Star-Regisseur Christopher Nolan besitzt immer noch kein Smartphone: Eine Sache wird im Alltag für ihn immer mehr zum Problem
Trauer um Sam Neill: Jurassic-Park-Legende stirbt mit 78 Jahren   2  

vor 19 Minuten

Trauer um Sam Neill: Jurassic-Park-Legende stirbt mit 78 Jahren
Neu bei Steam: Eine lang ersehnte deutsche Wirtschaftssimulation verpasst diese Woche ihren Release – aber es gibt ein tolles Trostpflaster   2     1

vor 2 Stunden

Neu bei Steam: Eine lang ersehnte deutsche Wirtschaftssimulation verpasst diese Woche ihren Release – aber es gibt ein tolles Trostpflaster
10 Streaming-Highlights bei Netflix, Prime Video und Co.: Die Woche landet mit einem historischen Blockbuster die perfekte Vorbereitung auf Christopher Nolans Odyssey im Abo

vor 4 Stunden

10 Streaming-Highlights bei Netflix, Prime Video und Co.: Die Woche landet mit einem historischen Blockbuster die perfekte Vorbereitung auf Christopher Nolans Odyssey im Abo
mehr anzeigen