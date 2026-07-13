Trauer um Sam Neill: Jurassic-Park-Legende stirbt mit 78 Jahren

Sam Neill weilt nicht mehr unter uns. Bildquelle: Universal Pictures

Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Auf seinem offiziellen Instagram-Account bittet die Familie seine Fans um die nötige Privatsphäre, um den Tod zu verarbeiten. Über die genaue Todesursache möchten Neills Angehörige erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen:

Mit großer Trauer teilt die Whānau [»Familie« – Anm. d. Red.] von Sam Neill mit, dass er am Montag, dem 13. Juli, in Sydney, Australien, verstorben ist. Sam war von seiner Familie umgeben und ist mit der Würde von uns gegangen, die sein ganzes Leben geprägt hat. Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, wurde jedoch durch die Tatsache getröstet, dass Sam krebsfrei blieb. Die Familie möchte den Mitarbeitern des St. Vincent’s Private Hospital ihren tiefsten Dank für ihre unglaubliche Fürsorge aussprechen. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, doch vorerst bitten wir Sie im Namen der Familie, deren Privatsphäre zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust verarbeiten.

Sam Neill hinterlässt seine drei leiblichen Kinder, eine Stieftochter und seine zwei Ex-Frauen Lisa Harrow und Noriko Watanabe.

Im März 2023 machte Neill öffentlich, dass er an Leukämie (Non-Hodgkin-Lymphom) erkrankt ist. In einem Interview mit The Guardian sprach er damals ganz offen über den Tod und dass er sich vor diesem nicht fürchte. Erst im April 2026 gab er nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs an, offiziell krebsfrei zu sein.

Ein Kult-Schauspieler geht von uns

0:40 Hier seht ihr Sam Neill noch einmal in seiner Kult-Rolle in Jurassic Park

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Viele von euch kennen Sam Neill als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Jurassic Park. Etwa 29 Jahre später schlüpfte der damals 74-Jährige in Jurassic World: Ein neues Zeitalter mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard erneut in seine Kult-Rolle.

Vor dem weltweiten Ruhm von Jurassic Park war Neill bereits in zahlreichen Klassikern wie Jagd auf Roter Oktober oder Das Piano zu sehen. In den beliebten Serien wie Die Tudors (als Kardinal Thomas Wolsey) oder Peaky Blinders (als Chester Campbell) wirkte er ebenfalls mit.

Zu seinen letzten Projekten gehören die Netflix-Serie Untamed (2025) und seine Rolle als Odin-Darsteller in Thor: Love and Thunder (2022). Im Jahre 2023 spielte er an der Seite von Christoph Waltz und Patrick Gibson in dem australischen Fantasy-Abenteuerfilm The Portable Door mit.

Nächstes Jahr wird Sam Neill noch in der philippinischen Romcom The Last Resort und Godzilla X Kong: Supernova (Kinostart: 25. März 2027) zu sehen sein.

Weil selbst uns bei so traurigen Nachrichten oft die Worte fehlen, schließen wir diesen Artikel mit einem berühmten Zitat von Neills Figur Dr. Alan Grant aus Jurassic Park, das wohl kaum passender sein könnte: »Die Welt ändert sich so schnell, dass wir rennen müssen, um nicht zurückzubleiben.«

Wenn ihr mögt, könnt ihr uns in den Kommentaren gerne von euren liebsten Rollen von Neill berichten. Aber nur, wenn ihr euch danach fühlt.