Habt ihr schon mal Plague Inc: Evolved gespielt? In dem Spiel schlüpft ihr nicht in die Haut eines Helden, der die Menschheit vor einem großen Übel bewahrt, sondern übernehmt die Rolle eines Krankheitserregers, der sie auslöscht.

Dafür mutiert und entwickelt ihr euch weiter, werdet resistenter gegen Medikamente und Behandlungen und befallt immer größere Menschengruppen. Was es im Spiel allerdings nicht gibt, sind Impfgegner, die eine leichte Beute für euer Virus wären. Das ändert sich jetzt aber.

Ein Spieler namens Eduard Gabrian hat nämlich eine Petition gestartet. Er möchte, dass Anti-Vaxxer als Buff in Plague Inc: Evolved eingebaut werden. Und die Entwickler haben reagiert.

Auf Twitter haben sie die Petition geteilt und erklärt, ein Anti-Vaxxer-Szenario in Plague Inc. einzubauen, wenn sie 10.000 Stimmen erreiche. Zum Zeitpunkt dieses Artikels liegt sie bei über 20.000.

Die Entwickler von Ndemic Creations stehen zu ihrem Wort und haben bekanntgegeben, dass sie Impfgegner ins Spiel einbauen werden. Wie genau das aussieht, steht aber noch nicht fest.

Alright, alright! You spoke, we listened. Neurie's very happy to hear that we're going to start figuring out anti-vaxxers soon. He's dying to try and get inside their heads. https://t.co/fYq09awgJc pic.twitter.com/Sof0aJE0yw