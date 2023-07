»Wir arbeiten dran«: Tom Cruise gibt Update zu seiner verrücktesten Stunt-Idee, einem Film im Weltraum für 200 Millionen Dollar

Da dürfte jeder Versicherung Angst und Bange werden: Tom Cruise will sich noch immer ins Weltall schießen lassen, um dort einen Actionfilm zu drehen. Bildquelle: Paramount Pictures

Tom Cruise ist für seine waghalsigen Stunts bekannt, die er eigentlich so gut wie immer selbst dreht. Vor einigen Jahren machte dann die besonders verrückte Idee des 61-jährigen Schauspielers die Runde, sich für einen Actionfilm sogar ins Weltall schießen zu lassen.

Seitdem ist es aber etwas still um das Projekt geworden, das in Zusammenarbeit mit Elon Musks SpaceX-Projekt und auch der NASA entstehen soll. Doch keine Sorge: Tom Cruise hat keine kalten Füße bekommen und verspricht jetzt in einem Interview mit NME, dass noch immer daran gearbeitet wird.

Was über Tom Cruises Weltraum-Film bekannt wird

Seid schon einmal gewarnt: Trotz der ambitionierten Weltall-Pläne soll das Projekt kein Sci-Fi-, sondern ein Actionfilm werden. Tatsächlich soll sich ein Großteil der Geschichte auch auf der Erde und nicht … jenseits davon abspielen. Als Drehort ist unter anderem die internationale Raumstation ISS vorgesehen.

Ein konkreter Titel ist für den Film derzeit nicht bekannt, die Regie soll aber Doug Liman (Edge of Tomorrow) übernehmen, während Christopher McQuarrie (Mission: Impossible 5 - 8) bei dem Drehbuch und den Stunts zur Seite steht - alles alte Bekannte von Tom Cruise also.

So richtig konkrete Details zu dem 200 Millionen Dollar-Projekt gibt es derzeit nicht. Wir wissen bisher lediglich, dass Cruise einen abgehalfterten Typen spielen soll, der als einziger Mensch dazu in der Lage ist, die Welt zu retten. Wenn das mal nicht nach Tom Cruise schreit!

Das Projekt wurde bereits 2020 angekündigt, der Trip ins Weltall war dann für 2021 geplant und später auf 2023 verschoben, mit einem Kinostart von 2024. Ob dieser Plan noch immer aktuell ist, bleibt aber auch abseits des anhaltenden Hollywood-Streiks fragwürdig.

Laut ComicBook sollen vor allem Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Weltraum-Versicherung für die Verschiebung verantwortlich sein. Die Corona-Pandemie hat bei der Planung natürlich auch nicht gerade geholfen.

Nicht der erste im Weltall gedrehte Spielfilm

Übrigens handelt es sich bei dem geplanten Tom Cruise-Projekt nicht um den ersten Film, der tatsächlich im Weltall gedreht wurde: Der russische Regisseur Klim Shipenko schickte bereits die Schauspielerin Yuliya Pereslid auf die ISS, um dort knapp zwei Wochen lang Szenen für The Challenge zu drehen.

Der Film dreht sich um eine Ärztin, die sich auf ins All machen muss, um dort einem schwer kranken Kosmonauten das Leben zu retten. The Challenge startete bereits am 20. April 2023 in den russischen Kinos, den Film dazu könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Was haltet ihr von dem geplanten Actionfilm mit Tom Cruise, der (zumindest teilweise) im Weltall gedreht werden soll? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das 200 Millionen US-Dollar teure Projekt? Welcher Actionfilm mit Tom Cruise ist euer absoluter Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!