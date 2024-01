Die Story von The Witcher 3 wird jetzt offiziell fortgesetzt - als Comic

Wer versucht sich denn da auf seinem Anwesen zu entspannen? Geralt wird die Monster auch in seinem Ruhestand nicht los. Bildquelle: Dark Horse Comics

In der Welt der Videospiele sieht es nicht nach danach aus, als gebe es aktuell eine echte Zukunft für Geralt. Im nächsten Witcher-Teil von CD Projekt Red wird es ja um Ciri gehen.

Von einem endgültigen Abschluss der Geschichte des Hexers kann dennoch nicht die Rede sein. Ihr müsst aber bald umblättern, um die chronologische Fortsetzung der gefeierten Handlung eines der besten Rollenspiele aller Zeiten zu erleben.

Dark Horse Comics wird nämlich in Kooperation mit CD Projekt Red am 8. Mai 2024 den ersten Teil einer auf fünf Bände ausgelegten Comic-Serie veröffentlichen, wie sie auf ihrer Homepage ankündigen: The Witcher: Corvo Bianco

Warnung, milde Spoiler voraus: Wer partout nicht wissen möchte, in welcher Lebenslage sich Geralt nach The Witcher 3: Blood and Wine ungefähr wiederfindet, sollte hier nicht weiterlesen.

Ein Western in der Welt von The Witcher

Vorab: Wenn wir hier vom Ende von The Witcher 3 sprechen, dann ist uns klar, dass es nicht einen, sondern gar Dutzende an denkbaren Storyabschlüssen gibt. Doch letztendlich werden die Comics bestimmte Entscheidungen schlicht treffen und damit einen Pfad festlegen. Zum Beispiel diese: Geralt hat sich für Yennefer entschieden.

Wovon handeln die Comics? Geralt hat sich mit Yennefer auf das aus The Witcher 3: Blood and Wine bekannte Weingut zurückgezogen, das namensgebende Corva Bianco. Obwohl beide sich nach Ruhe und Frieden sehnen, ist es ihnen nicht vergönnt, sich endlich bei einem Glas Wein zurückzulehnen.

Im Zuge der Zusammenarbeit soll ein Western in der Welt von The Witcher entstanden sein. Die Serie wird von, Bartosz Sztybor, dem Autor der Handlung von Corvo Bianco als eine Hommage an den Schöpfer des Hexer-Universums Andrzej Sapkowski, den bekannten Western-Darsteller Clint Eastwood und Regisseur Sergio Leone (Spiel mir das Lied vom Tod) umschrieben.

Silberschwert und Zauber statt Revolver? Welch Abenteuer Geralt und seine Freunde genau erwarten, wird noch nicht verraten. Aber in der offiziellen Ankündigung teasert Bartosz Sztybor ein Duell von Yennefer mit einem anderen Magier oder einen Hexerüberfall durch Geralt auf eine Postkutsche an.

Das Team hinter The Witcher: Corvo Bianco

Abseits von Sztybor, der auch schon die Comics The Witcher: Fading Memories und Wild Animals mit erschuf, und CD Projekt Red sind noch beteiligt:

Artist Corrado Mastantuono (Disney Italia, Nick Raider)

Colorist Matteo Vattani (Tex Stella d’Oro, Sharkey the Bounty Hunter)

Letterer Hassan Otsmane-Elhaou (The Unlikely Story of Felix and Macabber, All Eight Eyes)

Wer angespornt von dieser Ankündigung und damit Aussicht auf eine Story-Fortsetzung der Handlung der Witcher-Trilogie aus dem Hause CD Projekt Red gern selbst erneut das Silberschwert schwingen möchte, findet direkt hierüber reichlich zum dritten Serienteil.

Und ansonsten bleiben selbst Ende Januar 2024 ja nur noch wenige Monate des Abwartens, bis es Interessierte auf das Weingut Corvo Bianco verschlägt. Werdet ihr zu den Gästen gehören? Freut ihr euch auf die Comicreihe oder sind die Comics per se nichts für euch?