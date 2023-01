Tomb Raider: Neues Spiel in Unreal Engine 5 ist nur ein winziger Teil eines gewaltigen Plans

Lara Croft ist eine Ikone im Videospielbereich – das soll sie jetzt offensichtlich auch im Kino und auf dem heimischen Fernseher werden. Neben dem neuen Spiel wird gerade an einer Tomb-Raider-Serie gewerkelt, ein Film soll laut The Hollywood Reporter auch noch erscheinen. Die drei Projekte werden dann aber nicht für sich stehen, sondern alle zusammenhängen.

Solltet ihr Lara Croft aber nur in Spielen interessant finden, dann seht euch doch mal unser Ranking aller Tomb-Raider-Titel an – auch ganz ohne Alicia Vikander und Angelina Jolie, versprochen!

Wird Tomb Raider das nächste MCU?

Amazons Ziel soll dabei sein, eine verbundene Welt wie das Marvel Cinematic Universe zu erschaffen. Was Disney seit Jahren höchst erfolgreich umsetzt, funktioniert bei anderen Projekten nur mäßig: Das DC Extended Universe rund um Batman, Superman und Co. hat keinen besonders guten Ruf, während das Dark Universe von Universal schon mit dem ersten Film The Mummy starb. Tomb Raider wäre dabei aber die erste zusammenhängende Welt, die Film, Serie und Videospiel verbindet – die Marvel-Spiele sind bisher immer unabhängig vom MCU entstanden.

Amazon hat dafür wohl auch eine Menge Knete auf den Tisch gelegt, immerhin soll die Tomb-Raider-Welt seit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht eins der größten Projekte der Firma sein.

Was wissen wir bisher zu den Projekten?

Das Spiel: Im Dezember 2022 kündigte Amazon den bisher namenlosen Titel an. Das Studio dahinter ist Amazon Games in Kooperation mit Crystal Dynamics. Dank der Unreal Engine 5 soll das Spiel mit moderner Technik entwickelt werden. Was wir noch alles wissen, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Die Serie: Die Emmy-Gewinnerin Phoebe Waller-Bridge soll aktuell das Skript der Live-Action-Serie schreiben, plant jedoch keinen Auftritt vor der Kamera. Wer mitspielt, um was es geht oder jegliche anderen Informationen zum Projekt gibt es noch nicht.

Der Film: Hier gibt es sogar noch weniger Infos – nämlich gar keine. Der Hollywood Reporter berichtet lediglich, dass ein neuer Film (vermutlich ohne Alicia Vikander, die zuletzt die Rolle von Lara einnahm) kommen soll und im gleichen Universum wie die anderen beiden Projekte spielt.

Die Animationsserie: Außerdem kommt auf Netflix eine Animationsserie zu Tomb Raider – die soll aber mit dem großen Plan eines zusammenhängenden Universums nichts zu tun haben. Die namenlose Serie soll noch dieses Jahr erscheinen.

Wenn ihr in der Stimmung für eine kleine Liebeserklärung zu den alten Tomb-Raider-Spielen seid, dann hört doch mal in diesen kleinen Podcast rein:

Was haltet ihr von einem großen Tomb-Raider-Universum? Könnt ihr nicht genug Lara Croft bekommen oder seht ihr Amazons Plan kritisch? Und was würdet ihr euch von so einer zusammenhängenden Welt erhoffen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!