Tomb Raider neu erleben: Der 28 Jahre alte Klassiker ist Teil eines wahnwitzigen Experiments

Tomb Raider von 1996 sieht 28 Jahre komplett anders aus, wenn ihr die entsprechende VR-Hardware dafür habt.

Mixed Reality ist ein Teilbereich von VR, der im Bereich der Videospiele noch relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt. Anhand des legendären ersten Tomb Raider hat jetzt eine Gruppe von Experten einen besonderen technischen Meilenstein erreicht.

Das von Fan-Spenden auf Patreon finanzierte Team Beef hat für das Action-Adventure aus dem Jahr 1996 nämlich einen VR-Port für die Brille Meta Quest gebastelt - und stellt diesen in einem Aufsehen erregenden Video auf YouTube vor. Der Titelzusatz »This is not a Skybox!« bezieht sich dabei auf den blauen Himmel, der über dem Level zu sehen ist.

Denn dabei handelt es sich eben nicht um ein Element des ursprünglichen Spiels, also eine Textur, sondern um den realen Himmel, den der Spieler mit seiner VR-Brille parallel zum Spielgeschehen sieht (das Level ist oben offen).

Das Ganze soll als Mod über die Plattform Side Quest VR erscheinen, aktuell sind die Beta-Versionen nur für zahlende Nutzer verfügbar. Vor Tomb Raider gab es bereits offizielle MR-Spiele wie Lego Bricktales oder Crumbling, aber bisher noch kein nicht dafür vorgesehenes Spiel mit plötzlichen MR-Anwandlungen.

Vielleicht erinnert ihr euch: Als Microsoft auf der E3 2015 damals Minecraft für die Hololens in Augmented Reality auf einem Tisch im Zimmer präsentiert hat, war die Begeisterung groß. Das damalige Projekt wurde zwar eingestellt, aber inzwischen basteln Modder diese Funktionalität in Spiele, die ursprünglich nicht dafür gedacht waren.

Nicht nur Mixed Reality

Auf dem YouTube-Kanal der Gruppe finden sich weitere Videos, die unter anderem den Wechsel zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive zeigen sowie ungewöhnliche Kamerawinkel, die euch die freie Bewegung im dreidimensionalen Raum mit den VR-Controllern erlauben:

So habt ihr Tomb Raider wahrscheinlich noch nie gesehen: Team Beef zeigt den Klassiker aus verschiedenen VR-Perspektiven.

Was daran so besonders ist, erklärt euch unser VR-Experte Dennis Ziesecke, der sich seit zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt und so ziemlich jedes bislang veröffentlichte VR-Headset besitzt. Dennis ist zudem der Gründer von VR-Legion.de und podcastet über Virtual Reality.

Experten-Einschätzung Dennis Ziesecke

@dod1977 Mixed Reality entwickelt sich zum interessanten Trend, nicht nur dank Apples Vision Pro und Meta Quest 3. In Computerspielen die reale Welt durchblitzen zu sehen, ist durchaus faszinierend und hat mir schon bei Assassin's Creed: Nexus VR ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Eine Welle gemoddeter (Retro-)Titel mit MR-Fähigkeiten finde ich daher genauso spannend wie den momentanen Trend zu VR-Mods für PC-Klassiker.

Wie steht's gerade um Tomb Raider?

Laut den Analysten von VG Insights haben über 120.000 Menschen allein auf Steam Tomb Raider 1-3 Remastered gekauft. Das bislang letzte Spiel über Lara Crofts Abenteuer dürfte demnach als Erfolg für Publisher Aspyr und dessen Besitzer Embracer gelten.

Derweil gibt's im Bereich Entertainment große Neuigkeiten: Amazon werkelt aktuell an einer Live-Action-Serie zu Tomb Raider. Die dürfte im Stil der erfolgreichen Fallout-Serie von 2024 daherkommen, ist aktuell aber noch weit entfernt.

Deutlich früher, nämlich am 10. Oktober 2024, startet auf Netflix die Animationsserie The Legend of Lara Croft, zu der unlängst ein neuer Trailer erschienen ist:

0:46 Tomb Raider: Lara Crofts Netflix-Debüt hat alles, was die Spiele ausmacht

Was haltet ihr von den VR-Projekten, die Spiele wie Tomb Raider per Mixed Reality in euer Wohnzimmer oder wie im vorliegenden Fall sogar ins Freie bringen sollen? Würdet ihr das spielen? Und besitzt ihr überhaupt die entsprechende Hardware, um dieses ungewöhnliche Spielerlebnis zu erleben? Schreibt es uns in die Kommentare!