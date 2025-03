»Kein schlechtes Gewissen« - Für den Andor-Chef ist nach Staffel 2 definitiv Schluss mit Star Wars

Wer darauf gehofft hat, dass der Showrunner von Andor nach Staffel 2 noch mehr zu Star Wars beisteuert, wird jetzt bitter enttäuscht. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Am 22. April 2025 startet Staffel 2 von Andor bei Disney Plus und dabei handelt es sich auch um die letzte Season. Das ergibt auch storytechnisch Sinn, sollen die Geschehnisse der neuen Folgen immerhin direkt in Rogue One münden.

Für den Showrunner Tony Gilroy stellt das dann auch den perfekten Zeitpunkt dar, um sich vom Krieg-der-Sterne-Universum zu verabschieden. In einem neuen Interview mit Collider lässt Gilroy durchblicken, dass er nach zehn Jahren genug von Star Wars hat und sich in Zukunft anderen Projekten widmen möchte:

Ich war zehn Jahre lang ein bisschen und sechs davon so richtig [in Star Wars] involviert - also einen ziemlich großen Teil von meinem Leben. Es gibt noch andere Dinge zu tun. Und ich denke, wenn ich [mit Andor] fertig bin, dass ich ein ziemlich großes Vermächtnis bei Star Wars hinterlasse. Ich habe kein schlechtes Gewissen, das dann hinter mir zu lassen.

Was Tony Gilroy zum Sternenkrieg beigesteuert hat

Tatsächlich ist Tony Gilroys Rolle im modernen Star-Wars-Universum unter Disney keineswegs zu unterschätzen. So verantwortete er größtenteils auf eigene Faust die Nachdrehs von Rogue One, bei dem zuerst Gareth Edwards Regie führte.

Mit Andor schickte er dann die Star-Wars-Serie für Disney Plus ins Rennen, die unter Kritikern sowie vielen Fans unangefochten als die bisher beste gilt. Bei Rotten Tomatoes steht Andor zum Beispiel momentan im Durchschnitt bei stolzen 97 Prozent.

Dass Tony Gilroy sich nach dem Ende von Andor von dem Krieg der Sterne verabschiedet, überrascht aber nur bedingt. Erst kürzlich hatte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gegenüber Deadline Zweifel daran geäußert, ob ihnen der Showrunner weiterhin erhalten bleibt.

Welchen Projekten sich Gilroy nun nach Andor widmen möchte, ist aktuell nicht bekannt. Gegenüber Collider hat er zumindest schon mal angedeutet, dass es um Filmmusik gehen soll. Das klingt nach Neuland für einen Filmemacher, der bisher vor allem für politische Thriller bekannt ist. Man darf gespannt sein.

Staffel 2 von Andor startet nun am 22. April 2025 auf Disney Plus. Dann erscheinen jede Woche jeweils drei Episoden - und das hat einen guten Grund: Wie schon bei der ersten Season ist die Handlung weiterhin auf vier Story-Arcs aufgeteilt, die sich über jeweils drei Folgen erstrecken. Damit gibt’s jede Woche sowas wie einen dreiteiligen Andor-Film.