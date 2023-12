Eins der besten Stealth-Spiele aller Zeiten wurde gerade von Fans massiv erweitert

Garret bleibt im Ruhestand, doch tritt in der Kampagne von The Black Parade ein neuer Dieb in seine Fußstapfen.

Über Karten grübelnd auf die Nacht gewartet, hier noch ein Wasserpfeil und dort rasch eine Weihwasser-Phiole eingepackt - dann auf ins Diebes-Abenteuer der Thief-Reihe. Wie haben es Tausende an PC-Spielern damals geliebt! Hierzulande erlangte die Serie unter dem Namen Dark Project Berühmtheit.

Für den ersten Teil ist nun eine massive (englischsprachige) Fan-Erweiterung erschienen.

Die Mod ist kostenlos auf Through the Looking Glass herunterladbar und richtet sich an erfahrene Thief-Spieler. Neulinge sollten laut den Entwicklern auf alle Fälle Thief 1 oder 2 spielen, ehe sie sich in dieses Abenteuer wagen. Warum und was euch genau erwartet, erzählen wir euch!

Eine neue Diebesgeschichte: The Black Parade

Mit Hume betritt ein neuer Diebesanwärter die Bühne. Er erlebt eine komplett eigenständige, düstere Geschichte im Zwielicht der Gesellschaft, prallvoll mit den vertrauten Zutaten: Hinterlist, Verbrechen, Schleichen, Diebstahl und konspirative Gruppen.

Einige Fakten zur Riesen-Mod Thief: The Black Parade.

Zehn große, handgebaute und mit vielen Details versehene Missionen, die in unterschiedlichen Umgebungen stattfinden.

Vier neue Diebestools, die gegen einen deftigen Preis auf dem Schwarzmarkt erworben werden können.

Verbesserungen bei der Künstlichen Intelligenz.

Ein neues Smalltalk-System, das KIs während ihrer Patrouillen oder sonstigen Aktivitäten dynamisch einander grüßen lässt. Hinzu kommen neue Animationen.

28 vertonte Charaktere, insgesamt 1800 neue Zeilen an Dialog.

30 Minuten an handgezeichneten Briefings und Cutscenes.

Mit Hume wirds schwerer

Der neue Held der Geschichte ist kein ausgebildeter Hüter und somit eben kein halber Schleichmagier . Hume wird zum Beispiel leichter entdeckt - selbst im totalen Schatten. Diese und weitere Änderungen führen gepaart mit den komplexen Missionen und der verbesserten KI zu dem besagten, insgesamt deutlich höheren Anspruchslevel.

Ein nettes Detail sind auch die gewissenhaften Diener: Auf höheren Schwierigkeitsgraden entfachen sie gelöschte Fackeln aufs Neue oder entfernen geräuschdämpfendes Moos vom Boden.

Romain Barrilliot: Der leitende Kopf des Modteams hinter Thief: The Black Parade arbeitet hauptberuflich als Level-Designer bei echten Stealth-Experten, nämlich bei den Dishonored-Machern von Arkane Lyon. Wer mehr zu ihm erfahren möchte, schaut beispielsweise auf seinem X-Profil.

Installationshinweis

Um die Mod zu nutzen, braucht ihr eine legale Kopie von Thief Gold. Dieses bekommt ihr regulär für etwas mehr als nen Fünfer auf Steam oder Gog. Empfehlenswert ist allerdings die Gog-Version: Diese ist bereits mit Tfix und so einer neueren Version der Engine (NewDark) gepatcht. Dank dieser sind Thief 1 und 2 voll kompatibel mit modernen Betriebssystemen.

Wer noch eine CD-Fassung von Dark Project: Der Meisterdieb herumliegen hat, kann aber auch diese für The Black Parade patchen. Informationen dazu findet ihr hinter den besagten Links.

Für die weiteren Schritte schaut am besten hinter diesem Link unter dem Punkt: Setting up FM Selector . Dort wird alles rund um Fan-Missionen für die ersten beiden Thief-Teile erklärt.

