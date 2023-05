Total War: Das Setting für den nächsten historischen Teil wurde geleakt

Das neue Total War spielt, wie es scheint, im alten Ägypten.

Am neuen Setting für das nächste Total War besteht inzwischen kein Zweifel mehr. Und nein, ich nehme euch direkt jede Hoffnung - es wird kein Medieval 3. Hier lasse ich euch kurz Luft, damit ihr euch wieder beruhigen könnt.

Nein, der nächste Teil der langjährigen Strategiereihe heißt laut eines zuverlässigen Leaks Total War: Pharaoh. Das wissen wir, seit dem vor einigen Tagen auf der offiziellen Webseite eine Kategorie versehentlich veröffentlicht wurde, die den Namen Total War: Pharaoh trug.

Inzwischen ist der Hinweis auf das neue Spiel bereits wieder offline, allerdings könnt ihr euch hier noch einen Screenshot dieses Patzers ansehen. Der bekannte Leaker billbil-kun bestätigte den Titel ebenfalls und nannte noch drei mehr ihm bekannte Details. Dabei geht es aber eher um Spielversionen als um Gameplay:

3 Editionen verfügbar: Es gibt eine Standard, Deluxe und Dynasty-Edition

Es gibt eine Standard, Deluxe und Dynasty-Edition Pre-Order-Boni: Es wird ein zwei kosmetisches Pack für Vorbesteller geben. Sie heißen Heart of the Shardana und Avatar of the Gods.

Es wird ein zwei kosmetisches Pack für Vorbesteller geben. Sie heißen Heart of the Shardana und Avatar of the Gods. Inhalte der Deluxe Edition: Zum Basisspiel gibt es ein Fraktions-Paket und den Soundtrack.

Zum Basisspiel gibt es ein Fraktions-Paket und den Soundtrack. Inhalte der Dynasty Edition: Das selbe wie bei der Deluxe Edition, plus zwei weitere Fraktions-Pakete und ein Kampagnen-Paket.

Bestätigt sind diese Infos zu den Editionen allerdings nicht. Laut billbil-kun soll diese Woche das ganze Spiel enthüllt werden.

Ägypten ist natürlich kein gänzlich neues Feld für Total War. Auch in Rome 2 und Rome gab es bereits dieses Land als Fraktion.

Worum wird es gehen?

Über exakte Inhalte ist noch nichts geleakt worden, deshalb können wir natürlich nur vermuten. Aber der Titel lässt ja schon sehr tief blicken. Pharaoh scheint darauf hinzudeuten, dass es sich um einen historischen Ableger im Alten Ägypten handelt. Unklar ist allerdings, ob es rein historisch wird oder womöglich von Mythen und der reichhaltigen ägyptischen Götterwelt durchsetzt.

Auch die genaue Epoche ist noch unklar, immerhin gab es von 3000 vor bis 300 nach der Zeitenwende Pharaonen. Die Ägyptische Hochkultur liegt aber natürlich in der Zeit von 2700 bis 2200 v. Chr. und damit ungefähr in der Bronzezeit - also der gleichen Epoche wie bereits A Total War Saga: Troy.

Spannendes Detail: Offenbar steckt in dem Titel des neuen Teils nicht der Saga-Begriff. Damit markiert Creative Assembly mittlerweile seine kleineren und oft etwas experimentelleren Ableger. Wir gehen also davon aus, dass es sich um ein großes Total War handeln wird. Womöglich mit dem gleichen Umfang eines Three Kingdoms.

Was haltet ihr von dem neuen Total War? Seid ihr Fans des alten Ägyptens oder hättet ihr euch viel lieber endlich eine Ankündigung von Total War: Medieval 3 gewünscht? Eigentlich kenne ich ja die Antwort, aber vielleicht könnt ihr mich ja doch überraschen! Schreibt mir eure Gedanken auf jeden Fall in die Kommentare und verratet mir auch, was ihr euch von Pharaoh erhofft!