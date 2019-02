GameStar hat Total War: Three Kingdoms vorab getestet - und wir können jetzt endlich die Frage beantworten, warum Creative Assembly und Sega den Releasetermin kurz vor der Veröffentlichung im Februar auf den 23. Mai 2019 verschoben hat. Müssen sich Strategie-Fans Sorgen um das erste Total War mit China-Szenario machen? Die Antwort sowie ein Fazit zu allen Stärken und Schwächen von Three Kingdoms gibt's exklusiv bei GameStar Plus.

Neben unserer großen Three-Kingdoms-Titelstory aus dem Heft haben wir aber auch noch jede Menge andere Inhalte rund um Total War und das (Echtzeit-)Strategie-Genre für euch parat. Alles, was ihr wissen müsst, haben wir im Überblick:

Total War: Three Kingdoms - Screenshots ansehen

Total War: Three Kingdoms basiert auf der Zeit der drei Reiche in China, einer romantisierten Zeitperiode voller Helden und Bösewichte. Die sind in einem der zwei Spielmodi mächtige Spezialeinheiten, im anderen historisch korrekt lediglich gewöhnliche Generäle. Stellt euch ein auf riesige Echtzeit-Schlachten und eine komplexe Reichsverwaltung im rundenbasierten Kartenmodus!

