Bei Steam und GOG gibt es zum Wochenende 15 spannende Spiele im Angebot

Bei den aktuell sonnigen Temperaturen gibt es zwei Möglichkeiten: Man geht nach draußen und tankt jede Menge Vitamin D oder aber man wagt sich an ein neues Spiel - insbesondere, wenn es gerade im Angebot ist. Wir haben für euch wieder einen Blick auf die Wochenendangebote von Steam und GOG geworfen und zeigen euch die aus unserer Sicht spannendsten Rabattaktionen.

Und falls ihr am Wochenende lieber ein Gratisspiel ausprobieren wollt, dann ist das ebenfalls möglich. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Die Highlights zum Wochenende

Total War Franchise

Die Total-War-Marke hat schon über zwanzig Jahre auf dem Buckel und Entwickler Creative Assembly bereits unzählige Zeitepochen abgedeckt. Wer dennoch bislang keinen Blick riskieren wollte oder aber eventuell seine Bibliothek um fehlende Serienteile ergänzen möchte, der kommt dieses Wochenende bei Steam auf seine Kosten.

Auf Valves Plattform findet nämlich der große Total-War-Sale statt, bei dem so gut wie alle verfügbaren Teile der Reihe reduziert sind - mit einer Ausnahme: Die Warhammer-Umsetzungen sind nicht Teil der Rabattaktion. Ein paar Beispiele aus der laufenden Aktion:

Eine Übersicht über alle Angebote der Total-War-Franchise findet ihr bei Steam.

Subnautica: Below Zero

Genre: Action | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Release: 14. Mai 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch | Preis: 15 Euro (um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Mai 2022

Wer bei den sonnigen Temperaturen das Verlangen hat, ins kühle Nass zu springen und zugleich noch Survival-Spiele mag, der sollte Subnautica: Below Zero eine Chance geben. Das ist der Nachfolger beziehungsweise eine Standalone-Erweiterung für das erste Subnautica und erzählt eine ganz eigene Geschichte.

Wie schon im Vorgänger landet ihr auch in Below Zero auf dem außerirdischen Wasserplaneten 4546B. Dort macht ihr euch auf die Suche nach Informationen zum vermeintlichen Tod eurer Schwester Sam - aber ganz einfach ist der Trip nicht. Vor Ort müsst ihr nämlich sowohl in den Unterwasserbiomen, als auch am (eisigen) Land ums Überleben kämpfen. Es gilt Nahrung zu finden und Ressourcen abzubauen, um neue Werkzeuge und Erweiterungen für die Basis zu erforschen.

Dabei schaffen es die Entwickler, den Fortschritt und die Erkundung gleichmaßen motivierend, wie atmosphärisch zu gestalten. Warum das so gut funktioniert, verraten wir euch im Test zu Subnautica: Below Zero. Ach und übrigens: Anders als einige andere Survival-Spiele erkundet ihr 4546B lediglich alleine und nicht in einem Multiplayer- oder Koop-Modus.

The Forest

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Endnight Games | Release: 30. April 2018 | Plattform: PC, PS4 | Preis: 5 Euro (um 70 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 16. Mai 2022

Bleiben wir beim Thema Survival, aber jetzt wird es eine ganze Ecke gruseliger: In The Forest stürzt ihr zu Beginn des Spiels zusammen mit eurem Sohn auf einer Insel ab. Zwar überlebt ihr den Crash, aber euer Sohn wird von einem unbekannten Mann entführt und natürlich ist es jetzt eure Aufgabe, den Sohnemann wiederzufinden.

Um das zu schaffen, müsst ihr aber erst einmal euer eigenes Überleben sichern. Es gilt Nahrung zu suchen, Werkzeuge herzustellen, eine eigene Basis zu errichten und euch Nachts gegen Monster und einen Kannibalen-Stamm zur Wehr zu setzen. Hier bietet The Forest dann eine besonders dichte Horroratmosphäre, bei der ihr euch zum Glück mit Freunden verbinden könnt, denn The Forest unterstützt einen Koop-Modus.

Aktuell arbeiten die Macher übrigens an einem Nachfolger namens Sons of the Forest, dessen Release vor kurzem verschoben wurde.

Team 17: Publisher Sale

Wer Team 17 hört, der denkt vermutlich als erstes an die Worms Franchise. Das ist keine Überraschung, schließlich arbeitet das britische Studio seit einer Ewigkeit an immer wieder neuen Spielen mit den kultigen Würmern. Aber Team 17 entwickelte sich die Jahre über auch zu einem Publisher, der einige spannende Indie-Spiele unterstützt.

Und all diese gibt es an diesem Wochenende im Publisher-Sale im Angebot. Dabei präsentieren wir euch nur eine kleine Auswahl, denn ansonsten würde die Auflistung ein wenig den Rahmen sprengen:

Noch mehr spannende Angebote aus dem Katalog von Team 17 findet ihr auf der Angebotsseite bei Steam.

Hohe Rollenspielkost bei GOG

Aber nicht nur bei Steam gibt es zum Wochenende hin Angebote, sondern ebenfalls bei GOG. Hier kommen in diesen Tagen vor allem Fans von Rollenspielen auf ihre Kosten, aber auch Strategie spielt keine so unwichtige Rolle:

Noch mehr Wochenend-Angebote bei GOG findet ihr auf der entsprechenden Übersichtsseite.

Von riesigen Schlachten bei Total War bis hin zu Rollenspiel-Schwergewichten und Survival-Spielen: An diesem Wochenende sind wieder einmal richtig viele Spiele im Angebot. Schlagt ihr zu oder kümmert euch bei den Temperaturen eher um andere Dinge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!