Total War: Warhammer - Maurice' Chaos-Horden erobern Kislev: Heute live!

Nein, wir können Total War: Warhammer 3 noch nicht spielen - aber heute versuchen wir mal, so nahe zu kommen wie wir können! Im dritten Teil werden die Horden des Chaos gegen Kislev branden, und genau das machen Maurice und Mister Moerp heute auch!

Ab 18 Uhr spielen wir auf Twitch bei Monstersandexplosions Total War: Warhammer 2 und versuchen, Kislev zu erobern. Dabei spielt Maurice die Chaoskrieger und Moerp die Barbaren von Norsca.

Julius ist außerdem dabei, um eure Fragen im Chat an die Spieler weiterzugeben, denn natürlich wollen wir auch über Total War: Warhammer 3 reden! Wie wird es sich von dem unterscheiden, was wir heute spielen? Wie werden sich die Chaosgötter-Fraktionen spielen und was heißt das für die bestehenden Chaoskrieger?

Erste Spekulationen dazu hat Maurice auch bereits in einem Video zu Total War: Warhammer angestellt:

Und auch Moerp hatte auf seinem Youtube-Kanal bereits ein paar Ideen:

Link zum YouTube-Inhalt

Neugierig auf mehr geworden? Dann schaut doch heute Abend mal rein, wir freuen uns auf euch! Auch wenn ihr denkt dass wir in den Videos nur Unsinn geredet haben - umso besser, dann könnt ihr uns korrigieren und uns erzählen, wie Total War: Warhammer 3 wirklich aussehen wird!

Ihr findet den Stream ab 18 Uhr live auf unserem Twitch-Kanal MAX - oder dann direkt hier: