Toy Story 4 - Pixars Sequel findet neuen Release-Termin für 2019

Der geplante vierte Teil der erfolgreichen Pixar-Filmreihe Toy Story blickt auf eine turbulente Entstehungsgeschichte zurück. Bereits vor vier Jahren kündigte Disney ein Wiedersehen mit den beliebten Figuren Woody und Buzz Lightyear in Toy Story 4 an.

Doch dann geriet die Produktion ins Stocken. Nach diversen Umbesetzungen und Verschiebungen wird die Produktion der Animationskomödie nun wieder aufgenommen. Ein neuer Release-Termin steht auch schon fest: Toy Story 4 kommt am 21. Juni 2019 in den US-Kinos.

Für die Regie zeigt sich Josh Cooley (Inside Out) verantwortlich. Das Drehbuch schreibt nun Thor 3-Autorin Stephany Blossom. Über die Handlung wird noch nichts verraten.

JUNE 21 2019 pic.twitter.com/LiJhHNTOoo — Josh Cooley (@CooleyUrFaceOff) April 8, 2018

Nächster Pixar-Film: Die Unglaublichen 2 plus Lego-Spiel

Pixar-Fans dürfen sich währenddessen auf ein Wiedersehen mit der Superhelden-Familie Parr aus Die Unglaublichen freuen, die nach 14 Jahren mit dem zweiten Kinoabenteuer ihre Rückkehr ankündigen. Pixars Animationsfilm Die Unglaublichen 2 kommt am 27. September 2018 in die deutschen Kinos.

Passend zum US-Kinostart am 15. Juni kündigt Warner und Traveller's Tales ein passendes Lego-Spiel zu beiden Filmen an: Lego Die Unglaublichen - The Incredibles für den PC, Nintendo Switch, PlayStation4 und Xbox One.

