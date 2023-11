Nach drei Jahren Arbeit ist diese Rennspiel-KI angeblich unschlagbar - so tretet ihr gegen sie an

Wer ist schneller? Mensch oder Maschine?

Das Rennspiel Trackmania Nations Forever dreht sich um von der Community erstellte Strecken und die Jagd nach der schnellsten Zeit. Einem Spieler reichte der Wettkampf mit menschlichen Gegner nicht. Die Lösung lag auf der Hand: Eine KI.

»Trial and Error«

Yosh besitzt 17 Jahre Erfahrung in Trackmania und wollte herausfinden, ob er eine KI erschaffen kann, die für ihn unschlagbar werden kann.

In einem YouTube-Video dokumentiert er drei Jahre harte Arbeit, in denen er der KI nicht nur das Fahren beibringt, sondern aus ihr eine absolute Rennmaschine macht:

Zu Beginn baute Yosh eine simple Strecke mit ein paar Kurven. Mit jedem Versuch lernte die KI dazu, blieb jedoch noch hinter seinen Zeiten zurück.

Über das Prinzip »Trial and Error«, also das stete Wiederholen der Strecke, um bei jedem Versuch einen Fehler weniger zu machen, gelang es der KI den Menschen zu besiegen.

Bis dahin konnte die KI allerdings nur Lenken und Gas geben, jetzt folgten Bremsen und Driften. Doch auch diese Manöver gelangen der künstlichen Intelligenz durch das Training. Mittlerweile fährt die KI Yosh auch auf komplexeren Strecken davon und ist für ihn nicht mehr zu schlagen.

So könnt ihr die Strecken fahren

Wenn ihr gegen die Zeiten der KI antreten wollt, könnt ihr die Strecken sogar herunterladen. Dafür braucht ihr das Spiel Trackmania Nations Forever.

Zusätzlich benötigt ihr den Trackmania Unlimiter, ein Tool, das die Community schon seit Jahren nutzt und eine Erweiterung des Strecken-Editors ist. Auf der Website Trackmania Nations Forever Exchange findet sich auch eine deutsche Installationsanleitung.

Der letzte Schritt ist dann natürlich der Download der drei Strecken, ebenfalls über die Seite, wo auch das Tool zu finden ist. Dann müsst ihr nur noch die folgenden Streckenzeiten der KI schlagen:

Level 1: 29,00 Sekunden

29,00 Sekunden Level 2: 4 Minuten und 20,86 Sekunden

4 Minuten und 20,86 Sekunden Level 3: 41,18 Sekunden

Schon der Entstehungsprozess der KI ist eine spannende Geschichte und gut in dem Video aufgearbeitet. Bei der Erstellung von Bildern und anderen Medien mit KIs gibt es durchaus Kontroversen. Was haltet ihr von diesem Einsatz der künstlichen Intelligenz? Wollt ihr euch mit einer Maschine messen, die immer perfekter wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.