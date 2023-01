Alle Trailer und Ankündigungen der Xbox-Bethesda-Show auf einen Blick

Mit Starfield hat zwar das meisterwartete Spiel von Xbox und Bethesda auf der Developers Direct Show gefehlt, aber das war schon zuvor bekannt – dafür war die restliche Ausbeute an Trailern und Ankündigungen nicht zu verachten. Wir fassen für euch alle relevanten Infos aus der Show zusammen. Wenn ihr euch aber trotzdem die gesamten 45 Minuten ansehen wollt, könnt ihr das auch hier machen:

Minecraft Legends

1:30 Minecraft Legends: Gameplay-Trailer zeigt Basenbau, PvP und verrät das Releasedatum

Im neuen Trailer zum Minecraft-Spinoff seht ihr einen Haufen Gameplay-Ausschnitten des Strategiespiels. Ihr könnt Legends alleine oder mit Freunden spielen, eine Festung errichten und euch gegen die Piglin-Invasion vorbereiten – einen PvP-Modus gibt es aber auch, wenn ihr euch lieber mit echten Spielern kloppt.

Im Trailer wird außerdem das Geheimnis des Release-Termins gelüftet: Am 18. April 2023 ist es schon so weit und ihr könnt euch für ein neues Abenteuer in die Klötzchenwelt begeben.

Forza Motorsport

6:34 Forza Motorsport: Neues Entwickler-Video präsentiert beeindruckende Grafik und Sound

Auch das heißerwartete Rennspiel meldet sich mit einem neuen Trailer zurück – und was für ein schickes Video das ist! Die Entwickler reden darüber, wie viel Arbeit in der Grafik und dem Sound steckt, um so real wie möglich zu wirken. Dabei wird natürlich über Raytracing und 4K-Grafik geredet, aber auch, wie beschädigte Autos aussehen werden.

Ein genaues Release-Datum für das Serien-Reboot wurde zwar noch nicht verraten, der momentane Stand ist zu einer unbestimmten Zeit im Jahr 2023. Aber dafür erhalten wir einen etwas genaueren Einblick, wie groß der Titel werden soll: Über 500 Fahrzeuge mit mehr als 800 Upgrades soll Forza Motorsport zum Launch bereithalten.

Hi-Fi Rush

5:29 Hi-Fi Rush plötzlich da: Hier gibt's den Gameplay-Trailer zum Überraschungs-Release

Überraschung! Das Studio Tango Reworks hat ein neues Spiel angekündigt – und es direkt veröffentlicht! Hi-Fi Rush ist kostenlos auf Steam erhältlich und ist ein Rhythmus-Action-Spiel. Völlig anders als die vorherigen Titel, die das Studio unter den Fittichen von Bethesda erschuf: Mit Ghostwire: Tokyo und der The-Evil- Within-Reihe konzentrierten sich die Macher zuvor hauptsächlich auf gruselige Titel.

Natürlich sind nach einem Tag die Rezensionen noch recht spärlich, aber fürs Erste ist das Feeback zu Hi-Fi Rush nicht von schlechten Eltern. Bisher sind auf Steam von über 300 Reviews satte 99 Prozent positiv!

The Elder Scrolls Online

3:09 The Elder Scrolls Online enthüllt im Trailer eine neue Klasse und das nächste Kapitel

Die neue Erweiterung Necrom krommt ... kommt! Ihr werdet euch in den östlichen Teil von Morrowind begeben und wahlweise mit der neuen Klasse der Arkanistin durch die Gegner kloppen. Ein Release-Datum gibt’s auch schon, am 20. Juni 2023 erscheint Necrom.

Redfall

11:47 10 Gameplay-Minuten im Open-World-Shooter Redfall enthüllen Endgame-Dungeons & mehr

Zu guter Letzt gab es dann außerdem noch über zehn Minuten neues Gameplay von Redfall zu sehen, dem Vampir-Shooter vom Dishonored-Studio Arcane. Ihr könnt euch hier entweder alleine oder im Koop mit bis zu drei Freunden den Vampiren und Fanatikern in der amerikanischen Kleinstadt stellen, die nur zu gerne euer Blut schmecken würden.

Im neuen Trailer sehen wir verschiedene Vampir-Bosse, wie sich Redfall auch Solo spielen lässt und am erfahren wir sogar ein Release-Datum: Ab dem 2. Mai 2023 könnt ihr euch den Blutsaugern entgegenstellen. In unserer Preview könnt ihr lesen, wieviel Potenzial in dem Koop-Shooter steckt:

20 10 Redfall - Gameplay-Fazit Das könnte ein wirklich cooler Open-World-Shooter werden!

Was haltet ihr von der Developers Direct? Eine kleine, aber feine Show oder waren die vorgestellten Spiele für euch kaum der Rede wert und ihr interessiert euch eigentlich nur für Starfield? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!