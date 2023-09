Der beste Trailer der Woche ist nur auf den ersten Blick der unspektakulärste

Action, Tüftelei oder Lebenssim? In dieser Woche ist für viele Geschmäcker was dabei.

Eine Kaffeebohne auf tödlicher Open-World-Mission, das Mittelalter als Lebenssimulation und physikalische Zerstörung ohne Ende: Wir zeigen euch die sehenswertesten Trailer der Woche.

Das deutsche Physikspiel Abriss feierte jüngst den Full Release, Mirthwood lässt euch das beschwerliche Leben lange vor der Industrialisierung simulieren und Killer Bean ist so ziemlich das albernste, was das Shooter-Genre seit Goat of Duty gesehen hat.

Falls ihr außerdem ein paar Indie-Geheimtipps auf Steam vertragen könnt, seid ihr mit diesem Artikel gut beraten:

Platz 3: Abriss

1:27 Abriss 1.0 ist da und zelebriert Zerstörung mit einer Physik, die selten befriedigender war

Physik in ihrer befriedigendsten Form: Das deutsche Studio Randwerk hat den Early Access auf Steam erfolgreich zu Ende gebracht und die Zerstörungs-Tüftelei Abriss als Version 1.0 veröffentlicht. Wie gewohnt ist der neue Trailer einen Blick wert, auch wenn ihr sonst nicht viel für Tschingderassabumm übrig habt. Und Tschingderassabumm, das gibt es im Video nicht zu knapp!

Mehr Spiele von der Sorte befriedigende Zerstörungsphysik findet ihr in unseren Top 6:

Platz 2: Killer Bean

1:32 Killer Bean: So herrlich bescheuert war schon lange keine Open World mehr

Wusstet ihr, wie zornig die gemeine Kaffeebohne werden kann, wenn man ihren Schlaf stört? Fans der Webserie Killer Bean wissen das genau – und können das absurde Szenario bald als Open-World-Shooter bei Steam nacherleben. Das Spiel sieht absolut albern aus, gleichzeitig verdammt unterhaltsam! Lässt sich gut bei einer Tasse Kaffee schauen.

Nicht alle Spiele müssen bierernste Themen auftischen und können trotzdem mächtig Laune machen. Das beweist auch Party Animals:

Platz 1: Mirthwood

2:50 Lebens-Simulation mit Mittelalter-Setting: Mirthwood zeigt im Trailer den abwechslungsreichen Alltag

Der interessanteste Trailer in dieser Liste passt nicht in das übliche Raster. Er ist nicht bildgewaltig oder besonders fulminant inszeniert, präsentiert einfach nur, worum es geht, in minimalistischem, aber stimmigem Grafikstil. Trotzdem belegt er bei uns diese Woche Platz 1 – wegen des Versprechens, das er transportiert.

Mirthwood bietet eine komplett simulierte Fantasy-Mittelalterwelt, in der wir alles tun und lassen können, wonach uns der Sinn steht. Eine Karriere als Narr, Krieger oder Dieb mit silberner Zunge. Eine Welt voller NPCs, die ihrem täglichen Leben nachgehen und mit denen wir interagieren können. Hausbau, Viehzucht, Handel? Oder doch lieber die Jagd nach mythischen Bestien? Geht alles klar, das kann euch Redakteur Alexander in unserer Preview zu Mirthwood bestätigen.

Klar, muss man Bock auf derartige Freiheiten haben. Wer aber auf dieser Frequenz schwingt, bekommt womöglich genauso lebendiges Kopfkino wie wir. Und das sind doch immer noch die schönsten Bilder, nicht wahr?

Welcher Trailer hat euch diese Woche am besten gefallen? Findet ihr es nachvollziehbar, dass diesmal kein offensichtlicher Augenschmaus den ersten Platz belegt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!