4 neue Steam-Hits, die völlig zu Unrecht übersehen werden

Wir zeigen euch jede Woche Spiele, die nicht supernovahell auf jedem Radar aufleuchten.

Wer Erfolg haben will, muss auffallen. Das fällt aber nicht immer leicht, wenn Hunderte und Tausende genau das Gleiche versuchen. Damit euch keine noch so unscheinbare Steam-Perle entgeht, haben wir dieses wöchentliche Format ins Leben gerufen.

Diesmal mit Koop-Chaos im pechschwarzen Weltraum, einer echten Alternative zu Stardew Valley und maximal entspannter Fischliebe! Einige davon mit Steam-Demo zum Reinschnuppern.

Apropos, ihr könnt an diesem Wochenende bei Steam und Co. wieder diverse Gratisspiele ausprobieren:

Kostenlos bei Steam, Epic & Co. Dieses Wochenende sind 5 spannende Spiele im Angebot von Tristan Gudenrath

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

Void Crew

Genre: Koop-Weltraumabenteuer | Release: 7. September 2023 (Early Access) | Preis: 21,99 Euro

0:59 In Void Crew bereist ihr den Weltraum wie in FTL, aber in 3D

Luftleeres Koop-Chaos: Wie in FTL müsst ihr in Void Crew euer eigenes Raumschiff steuern, managen und in Schlachten führen, aber mit einem entscheidenden Unterschied: Ihr macht das Weltall nicht allein unsicher, sondern im Koop von bis zu vier Spielerinnen und Spielern.

Der Early-Access-Titel kommt auf Steam hervorragend an und sammelt derzeit 92 Prozent Zustimmung von über 500 Usern.

Falls ihr lieber ganz allein den Weltraum erkundet, ist kürzlich ein klitzekleines Spiel erschienen, das euren Geschmack treffen könnte, auch wenn es unseren Tester Peter fast in den Wahnsinn getrieben hätte:

Starfield im Test Bethesdas größtes Rollenspiel. Aber nicht ihr bestes. von Peter Bathge

Chillquarium

Genre: Passiv-Spiel | Release: 6. September 2023 | Preis: 5,89 Euro

1:00 Chillquarium ist wie eine Anti-Stress-Kur mit Fischen

Wer im Alltag noch nicht genug Ablenkung hat, dürfte Idle-Spiele mögen. Also Spiele, die passiv nebenbei laufen und Fortschritt generieren, auch wenn ihr nicht ständig aktiv etwas unternehmt. Ein ganz neues dieser Passiv-Spiele heißt Chillquarium. Ihr kümmert euch um euren eigenen Pixel-Fischtank, pflegt die Flossenfreunde und lasst sie wachsen und gedeihen.

Bei Steam erreicht das Spiel eine Zustimmung von 94 Prozent von über 400 Nutzern und Nutzerinnen. Eine Demo ist dort ebenfalls verfügbar.

Fae Farm

Genre: Farming-Rollenspiele | Release: 8. September 2023 | Preis: 39,99 Euro

0:59 Fae Farm - Trailer zur PC Ankündigung der niedlichen Farmsimulation

Harvest Moon machte es vor, Stardew Valley nach. Beide sind Millionen-Hits. Auch nach dem dreidimensionalen My Time at Portia ist auf dem PC noch Platz für niedliche Farming-Rollenspiele alias Lebenssimulationen. Fae Farm will genau dieses Gericht servieren, lässt euch einen märchenhaften Bauernhof hochziehen und allerlei Freundschaften knüpfen.

Bei Steam stimmt das derzeit 83 Prozent von über 500 Rezensenten positiv.

Inzwischen hat der Solo-Entwickler von Stardew Valley bereits ein neues Eisen im Feuer:

Neues Spiel von ConcernedApe Wieso Haunted Chocolatier gerade über 70.000 Fans vor Freude ausrasten lässt von Marylin Marx

Chants of Sennaar

Genre: Puzzle-Abenteuer | Release: 5. September 2023 | Preis: 19,99 Euro

1:21 Das clevere Chants of Sennaar schickt euch in ein rätselhaftes Abenteuer

Zum Schluss haben wir noch einen Tipp für Fans von Rätseln und Abenteuern. In Chants of Sennaar müsst ihr kryptische Botschaften entschlüsseln und eine mysteriöse Welt erkunden. Inspiriert ist das Ganze von babylonischen Mythen und fordert mächtig euren Grips heraus.

Sowohl Kritiker als auch Spieler zeigen sich hellauf begeistert. Chants of Sennaar kommt bei Steam auf 98 Prozent positive Stimmen aus bislang rund 600 Wertungen. Mit der Steam-Demo könnt ihr euch selbst ein Bild machen.

Habt ihr in unserer Liste ein neues Spiel für euch gefunden? Welches hat euer Interesse geweckt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!