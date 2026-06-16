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Eine 41 Jahre alte Transformers-Figur ist heute 31.000 Dollar wert, also wühlt lieber mal in eurer Spielzeugkiste

Unter Sammlern beliebt ist alles, was selten oder alt ist. Am liebsten ist ihnen aber beides zusammen, wie bei der folgenden Transformers Actionfigur.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
16.06.2026 | 06:02 Uhr

Das Set aus der ersten Reihe von Actionfiguren zu Devastor kann heute viel Geld wert sein. Das Set aus der ersten Reihe von Actionfiguren zu Devastor kann heute viel Geld wert sein.

Hätte man doch mit sieben Jahren schon gewusst, dass der Optimus Prime, den man am Geburtstag grob aus der Verpackung riss und dann geräuschvoll gegen Starscream donnerte, einmal so viel wert sein würde wie ein echtes Auto. 

Aber während Kinder den Wert einer Actionfigur in Spaß bemessen, tun es Erwachsene häufig in Geld - sehr viel Geld, wenn es um bestimmte Figuren geht.

Transformers Set mit beachtlicher Wertsteigerung

Das Spielzeug, um das es konkret geht, ist Transformers Devastor Constructions Gift Set, das von Hasbro 1985 auf den Markt gebracht wurde und zur ersten Generation der Transformers-Actionfiguren gehört.

Das Set besteht aus sechs kleineren Baufahrzeugen, die jeweils zu einem Decepticon umgewandelt werden können. Allerdings können auch alle sechs von ihnen zu einem großen Decepticon kombiniert werden: Devastor.

Im Videospiel Transformers: Devastation ist der aus Bagger, Betonmischer und mehr bestehende Decepticon einer der Gegner:

Video starten 2:33 Transformers: Devastation - Neue Gameplay-Szenen aus der Zerstörungsorgie

Laut der Seite Heritage Auctions wurde das Set im September 2025 für etwas mehr als 20.000 US-Dollar ersteigert, der jetzige Besitzer würde sich jetzt für knapp 31.000 US-Dollar davon trennen. Das Set ist also aktuell noch verfügbar.

In weniger als einem Jahr eine Wertsteigerung von gut 10.000 US-Dollar ist mehr als beachtlich. Der Wert solcher Sammlerobjekte richtet sich nach vielen Faktoren.

Zum einen muss natürlich eine gewisse Sel­ten­heit gegeben sein. Wichtig sind außerdem der Zustand der Sammlerstücke, ob sie originalverpackt sind, und auch der Zustand dieser Verpackung.

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In den Spielzeugreihen und auch den Zeichentrickserien und Videospielen ist Devastor ein ziemlich großer und größtenteils grüner Decepticon (wie im Artikelbild). Er taucht allerdings auch in den Filmen von Regisseur Michael Bay auf. In Transformers: Die Rache ist er als deutlich größerer und eher einem Monsterhund ähnelnder Roboter zu sehen, der die Pyramiden von Gizeh zerstört, um für Megatron eine Maschine freizulegen.

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