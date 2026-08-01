Fanatische Fans von GTA 6 sind überzeugt: Wer ganz genau auf die Pizza schaut, erfährt den Starttermin des nächsten Trailers

Mehr Pizza für die Entwickler = dritter Trailer für GTA 6? Ein Fan ist sich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt.

GTA 6 wird der größte Spiele-Release des Jahres 2026; da sind sich innerhalb der Branche alle einig. Doch obwohl der Release nicht mal mehr vier Monate entfernt ist, haben die Fans immer noch kein wirkliches Gameplay zu Gesicht bekommen. Der letzte Trailer ist bereits über ein Jahr alt - und langsam aber sicher verlieren die Fans angesichts der ausbleibenden Werbekampagne sowie jeglicher weiterer Informationen den Verstand.

Von Rockstar heißt es lediglich, das Marketing für ihren nächsten Open-World-Meilenstein solle bald beginnen. Damit wollen sich viele Fans aber nicht abspeisen lassen. Nahezu täglich werden im GTA-Subreddit neue Spekulationen und Vorhersagen angestellt, wann denn nun endlich der sagenumwobene dritte Trailer erscheinen könnte.

Von akribischen Analysen bisheriger Screenshots über vermeintliche Insider-Infos; die Fans klammern sich an jeden noch so dünnen Strohhalm. Selbst die Konsultation des altchinesischen Knochen-Orakels würde uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr überraschen.

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Ist Pizza der Schlüssel?

Einige Fans gehen dabei deutlich zu weit; Rockstar-Angestellte berichten, es habe bereits mehrfach Hackerangriffe oder Drohnenflüge über die Büros gegeben. Auch mit gefälschten ID-Karten hätten sich Fans bereits versucht, Zugang zu den Firmengebäuden zu verschaffen, um an Informationen zu gelangen.

Es geht aber auch deutlich kreativer: Denn einige Fans sind sich sicher, dass sich der Schlüssel zu neuen Infos über GTA 6 hinter den Essensbestellungen bei Rockstar verbirgt. Ein Reddit-User verfolgt daher etwa mittels eines gebauten Tracking-Tools die Pizza-Bestellungen in der unmittelbaren Umgebung des Rockstar North Studios in Edinburgh.

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Erhöhte Bestellungen deuten laut Ansicht des Users auf eine erhöhte Arbeitsbelastung etwa durch Überstunden oder anstehende wichtige PR-Meilensteine hin. Einen größeren Ausschlag erlebten die Pizza-Bestellungen am vergangenen Mittwoch, was ihn zu der Vermutung veranlasste, dass der dritte Trailer womöglich in der Nacht erscheinen könnte. Diese Vermutung stellte sich mittlerweile wenig überraschend als falsch heraus.

Der Ursprung der Pizza-Theorie

Die Methode an sich ist nicht neu. Einen solchen Pizza-Tracker gibt es auch für das amerikanische Verteidigungsministerium Pentagon. Hier nahm diese Überwachungsmethode wahrscheinlich auch ihren Ursprung: Die sogenannte Pentagon Pizza-Theorie - ja, dazu gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel - geht davon aus, dass vermehrte Pizza-Bestellungen der Pentagon-Angestellten darauf hindeuten, dass eine größere außenpolitische Krise kurz bevorsteht.

Die Mitarbeiter im Verteidigungsministerium wissen bereits vorab Bescheid und bereiten sich mit dem Pizza-Ruf auf anstehende Überstunden in der Nacht vor. In der Vergangenheit überschnitten sich die Bestellungs-Spikes immer wieder zuverlässig mit solchen politischen Ereignissen.

Im Fall der GTA-Entwickler dürften die Pizza-Bestellungen des Teams jedoch nur von begrenzter Aussagekraft sein. Denn Rockstar North, das führende Studio bei der Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto-Teils, sitzt in Schottland. Pizza ist hier nicht unbedingt das beliebteste Fast-Food-Gericht. Doch auch daran haben schon Fans gedacht - und überwachen etwa per Google-Auslastungsanzeige die Besucherzahlen von Kaffees und Teehäusern in der Umgebung ... Ob's was bringt, ist fraglich. In der obigen Linkbox findet ihr derweil mehr News rund um GTA 6.