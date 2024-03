Tron 3 kommt wirklich: Die legendäre Sci-Fi-Reihe wird nach 14 Jahren nochmal fortgesetzt, jetzt gibt’s das erste Bild

Tron: Ares startet 2025 mit Jared Leto und Greta Lee in den Hauptrollen. Bildquelle: Disney

Damit hat wahrscheinlich niemand mehr so wirklich gerechnet: Tron 3 kommt wirklich - und das nur 42 Jahre nach dem ersten und 14 Jahre nach dem zweiten Film. Die Fortsetzung hört auf den Untertitel Ares und soll 2025 in den Kinos starten, jetzt wurde ein erstes Bild dazu veröffentlicht.

Was wir aktuell über Tron: Ares wissen

Einen konkreten Kinostart zu Tron: Ares gibt es im Moment nicht. Wir wissen dafür schon mal, dass Joachim Ronning (Maleficent, Fluch der Karibik: Salazars Rache) die Regie übernimmt, während wir ebenfalls die wichtigsten Darsteller kennen.

So werden in Tron: Ares unter anderem Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan und Gillian Anderson auftreten.

Dabei übernimmt Leto die Rolle des titelgebenden Computerprogramms Ares, zu dem jetzt das erste Bild enthüllt wurde. Ares schafft den Sprung von der virtuellen in die echte Welt und bekommt es dort mit Greta Lees Hauptfigur zu tun: Einer Videospielentwicklerin und Chefin eines Technikkonzerns.

Wie steht es um alte Bekannte aus Tron: Legacy?

Derweil bleibt noch offen, ob sich die Hauptdarsteller von Tron: Legacy Garret Hedlund, Olivia Wilde und Jeff Bridges nochmal blicken lassen. Ebenso ist nicht bekannt, ob auch Cillian Murphy in seiner Rolle als Edward Dillinger Jr. zurückkehrt.

Im ersten Bild zu Tron: Ares lässt sich aber zumindest schon einmal eine Anspielung auf Letzteren erspähen: Auf der Data-Disc in Ares’ rechter Hand ist der Schriftzug Dillinger Systems auf - der Erfindung des ENCOM-Leiters Edward Dillinger (David Warner) aus dem ersten Tron von 1982.

Die Chancen, dass Daft Punk nochmal den Soundtrack beisteuert, stehen derweil schlecht, nachdem sich das Musiker-Duo 2021 auflöste.

Tron: Legacy startete 2010 und damit vor mittlerweile 14 Jahren auf die Kinos, die Fortsetzung hat aber ganz schön auf sich warten lassen. Wahrscheinlich, weil der Film von Regisseur Joseph Kosinski (Oblivion, Top Gun: Maverick) hinter den Erwartungen eher zurückblieb: Bei einem Budget von 170 Millionen US-Dollar konnte Legacy weltweit nur 400 Millionen einspielen (via Box Office Mojo).

Kritiker straften Tron: Legacy mit durchschnittlichen Wertungen bei Rotten Tomatoes von 51 Prozent und 49 Prozent bei Metacritic auch eher ab. Da zeigten sich Zuschauer mit 63 bis 72 Punkten schon eher versöhnlicher. Mittlerweile hat sich die Wahrnehmung gegenüber Tron: Legacy auch spürbar gedreht, deswegen kommt Teil 3 vielleicht genau zur richtigen Zeit.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Tron: Ares? Freut ihr euch darüber, dass nach 14 Jahren tatsächlich noch Teil 3 kommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut haben euch Tron: Legacy von 2014 und auch der originale Tron von 1982 gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!