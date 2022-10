Twitch: Amouranth meldet sich nach Misshandlungsvorwürfen zurück – so soll es weitergehen

Die Streamerin Amouranth löste am Wochenende ein Beben in der Twitch-Community aus. Nicht nur verriet sie, dass sie in Wirklichkeit verheiratet ist, sondern auch, dass ihr Ehemann sie misshandeln und zu ihrem freizügigen Content nötigen würde.

In der Nacht auf Dienstag, den 18. Oktober, war Amouranth erstmals wieder live auf Twitch zu sehen und gab bekannt, was sich seit dem dramatischen Stream getan hat.

So geht es nun mit Amouranths Twitch-Karriere weiter

Seit dem abrupten Ende von Amouranths letzter Übertragung war es zunächst still um die Streamerin geworden. Nachdem Fans und Freunde sich Sorgen machten und sogar versuchten, die Polizei einzuschalten, gab es erst am 17. Oktober ein Update von ihrem Kameramann, um allen Besorgten zu versichern, dass es ihr gut geht.

Nur wenige Stunden später ist Amouranth dann selbst ins Rampenlicht zurückgekehrt, um ihre Fans auf den neuesten Stand zu bringen.

Eines der größten Probleme für Amouranth war ihre finanzielle Situation, da ihr Partner die Kontrolle über all ihre Konten hatte. Wie sie zu Beginn ihres Streams erklärte, habe sie den Zugriff nun zurückerhalten:

Seit heute habe ich also wieder Zugriff auf alle meine Konten und Finanzen. Er ist nicht hier, er sucht Hilfe. Ich suche rechtlichen und emotionalen Beistand.

Die Streamerin zeigte sich außerdem extrem erleichtert über ihre neu erlangte Freiheit: Nachdem ihr Partner und seine offensichtlichen Manipulationen aufgedeckt wurden, scherzte Amouranth, dass sie sich darauf freut, in Zukunft im Stream Kleidung tragen zu können .

Statt freizügiger Hot-Tub-Streams und Nacktbildern auf OnlyFans will Amouranth sich in Zukunft etwas ganz anderem widmen:

Hoffentlich eine Menge mehr Tierstreams. Es wird Zeit brauchen, das zu verarbeiten. Ich weiß nicht, wann oder ob ich wieder Vollzeit arbeiten werde. Zumindest im Moment denke ich, dass ich es ruhig angehen lassen werde.

Fans machen sich weiter Sorgen

Auch wenn laut Amouranth nun alles in Ordnung sein soll, machen sich viele Fans dennoch weiter Sorgen. Vor allem ihre Aussage, dass sie stundenlang mit ihrem Ehemann geredet haben und dieser bislang einfach nicht gemerkt haben soll, wie problematisch sein Verhalten war, sehen Fans als Grund zur Skepsis.

Ich glaube, als er sich selbst bei diesem Anruf hörte, wurde ihm erst richtig klar, was für ein Arschloch er ist. Es ist, als hätte er es nie gemerkt.

Für viele Fans auf Reddit und Co. klingt es, als würde Amouranth ihn in Schutz nehmen - schließlich sollte es nach den ganzen Enthüllungen nicht mehr viel zu klären geben, außer einer Scheidung.

Auch wenn ihr Partner sich jetzt Hilfe sucht, wie die Streamerin sagt, könnte sie in einen Kreislauf des Missbrauchs gezogen werden, wenn sie sich nicht endgültig trennt. Nach einer Versöhnungsphase, in der ihr Partner um Vergebung bittet und Besserung verspricht, könnte die häusliche Gewalt früher oder später wieder entzündet, sobald ein erster Funke fliegt.