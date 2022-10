Amouranth: Twitch-Streamerin wirft eigenem Ehemann Missbrauch und Erpressung vor

Amouranth hat sich mit besorgniserregenden Enthüllungen an die Öffentlichkeit gewandt. Die Streamerin offenbarte im Zuge eines Livestreams auf Twitch, seit Jahren in einer toxischen Ehe festzustecken. Gegenüber ihrem Ehemann erhebt Amouranth schwere Vorwürfe des Missbrauchs - sie würde von ihm erpresst, manipuliert und bedroht werden.

Wir fassen die wichtigsten Informationen für euch zusammen.

Warnung: Die folgenden verlinkten Clips beschäftigen sich mit Missbrauch und können verstörend wirken. Falls ihr selbst oder jemand in eurem Umfeld unter Missbrauch leidet oder falls ihr Depressionen oder selbstzerstörerische Gedanken habt: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Deutschen Depressionshilfe unter 0800/33 44 533 oder bei kostenlosen Beratungsstellen gegen Gewalt.

Twitch-Streamerin Amouranth berichtet von Missbrauch und Erpressung durch eigenen Ehepartner

Wer ist Amouranth? Die 28-jährige Kaitlyn Siragusa - besser bekannt als Amouranth - ist als Content Creator auf vielen unterschiedlichen Plattformen wie zum Beispiel Twitch, Twitter, Instagram oder OnlyFans unterwegs. Dort veröffentlicht sie teilweise kostenlose, aber auch kostenpflichtige freizügige Inhalte und ist damit immens erfolgreich.

Immer wieder stößt sie mit ihren Inhalten auch an die Grenzen der Twitch-Richtlinien. 2021 wurde Amouranth etwa zum fünften Mal temporär gebannt. Die Streamerin wird aufgrund ihrer freizügigen Streams kontrovers diskutiert.

2021 offenbarte ein Leak Amouranth als bestverdienende Frau auf Twitch, wo sie teilweise bis zu 12 oder sogar 24 Stunden am Stück streamt. Bislang präsentierte sich Siragusa als selbstbestimmte Karrierefrau mit dem langfristigen Ziel, möglichst viel Geld zu verdienen, um damit irgendwann ein Tierheim zu veröffentlichen.

Was ist jetzt passiert? In einem Twitch-Stream vom 15. auf den 16. Oktober 2022 enthüllte Amouranth, dass sie seit Jahren verheiratet sei. Gegenüber ihrem Ehemann erhebt sie schwere Missbrauchsvorwürfe und beschreibt explizit dessen mutmaßlich toxisches Verhalten.

Die wichtigsten Schilderungen haben wir in der folgenden Stichpunktliste für euch zusammengefasst:

Amouranth berichtet, sie stecke seit Jahren in einer toxischen Beziehung mit ihrem Ehemann fest. Verhält sie sich nicht so, wie er es von ihr verlangt, würde er ihr Bestrafungen androhen.

Diese Bestrafungen reichen vom Verbrennen vom Amouranths Merchandise, über das Werfen ihrer Klamotten aus dem Fenster, bis zu ihrem finanziellen Ruin. Teilweise hätte er Amouranth sogar damit gedroht, ihre Hunde umzubringen.

Im Stream zeigt Amouranth mehrere Textnachrichten und auch Telefonanrufe, in der sie von ihrem mutmaßlichen Ehemann schriftlich sowie verbal beleidigt und bedroht wird.

Amouranth enthüllt außerdem in einem Videoclip ihre beschädigte Wohnung. Ihr Mann neigt demnach zu Gewaltausbrüchen und soll seine Wut am Mobiliar ausgelassen haben.

Amouranths Ehemann fordere ebenfalls, dass sie sich in der Öffentlichkeit als Single verkaufen solle. Würde sie ihre Beziehung offenbaren, ruiniere dies das Geschäftsmodell.

Wieso Amouranth in ihrer Ehe feststeckt : In einem weiteren Clip zitiert Amouranth eine Paartherapeutin, die das Verhalten ihres Mannes als eine Form als psychologischen Missbrauch bezeichnet. Die Beziehung gleiche für Amouranth einem ausgefallenen Gefängnis .

Amouranth beschreibt außerdem, dass ihr im Fall einer einvernehmlichen Trennung mit dem finanziellen Ruin bedroht werde. Ihr Ehemann wolle ihr vor Gericht all ihr Geld bis auf eine Million US-Dollar nehmen und weiterhin mit 10 Prozent all ihrer Einnahmen beteiligt werden. Momentan hätte er komplette Kontrolle über all ihre Konten und Accounts.

Was ist der letzte Stand? Die Schilderungen und Enthüllungen von Amouranth sind auf mehrere Clips aufgeteilt. In einem davon konfrontiert die Streamerin ihren Ehemann scheinbar sogar direkt mit den Vorwürfen per Telefon, die dieser vehement abstreitet. Amouranth wird als Lügnerin bezeichnet und verbal dazu genötigt, ihr Haus zu verlassen. Ob es dieser Person bewusst war, dass das Geschehen live ausgestrahlt wurde, ist nicht bekannt.

Der Stream endet abrupt, als Amouranth von einer Frau abseits der Kamera danach gefragt wird, ob sie ihre Medikamente genommen hätte. Amouranth wirkt von der Frage irritiert, bevor die Verbindung abbricht. Seitdem hat sich die Streamerin nicht nochmal an die Öffentlichkeit gewandt.