Twitch Drops für Path of Exile 2: Wie und wann ihr euch ganz einfach alle Belohnungen sichert

Mit den Twitch Drops seid ihr für den Early Access bestens ausgestattet.

Am 6. Dezember startet Path of Exile 2 endlich in den Early Access. Zeitgleich damit könnt ihr auf Twitch ein paar schnieke Belohnungen verdienen, indem ihr Streamern zuseht, die das Action-Rollenspiel übertragen.

Wie und wann ihr die Twitch Drops erhaltet, erklären wir euch hier. Springt einfach zu dem Abschnitt, der euch interessiert.

Zeitraum: Wann startet die Aktion und wie lange läuft sie?

Die gesamte Twitch-Aktion läuft vom 6. Dezember um 20 Uhr deutscher Zeit bis zum 22. Dezember 9 Uhr.

Während der ersten Woche erhaltet ihr zwei Belohnungen, wenn ihr bis zum 14. Dezember 9 Uhr insgesamt drei Stunden Streams geguckt habt, in denen Path of Exile 2 gespielt wird.

In Woche 2 erhaltet ihr bis zum 22. Dezember um 9 Uhr nach drei Stunden Watchtime eine weitere kostenlose Belohnung. Damit endet auch der Gesamtzeitraum der Twitch Drops.

Aktivierung: So verknüpft ihr eure Accounts und sammelt die Twitch Drops ein

Um die Belohnungen in eurem Spiel freizuschalten, müsst ihr euren Twitch-Account mit eurem Spielkonto verknüpfen. Das macht ihr wie folgt:

Geht auf die Webseite pathofexile.com und erstellt einen PoE-Account oder loggt euch mit eurem Konto ein Navigiert zu den Twitch-Einstellungen Klickt auf den »Verbinden«-Button für Twitch unter »Andere Verbindungen« Folgt den Anweisungen der Seite, auf die ihr weitergeleitet wurdet Hat das geklappt, lest ihr eine Bestätigungsmeldung

Anschließend könnt ihr auf Twitch loslegen und euch Streams zu Path of Exile 2 ansehen. Habt ihr das für die erforderliche Anzahl von Stunden getan, besucht euer Drops-Inventar und sammelt eure Belohnungen ein. Wenn ihr dann das Spiel startet, solltet ihr Zugriff auf eure Beute haben.

Belohnungen: Das bekommt ihr

Insgesamt könnt ihr über die Drops drei kostenlose Belohnungen ergattern und eine zusätzliche, wenn ihr etwas Geld in die Hand nehmt.

In der ersten Woche erhaltet ihr den Effekt »Energieschraube«, der die Funken um euch fliegen lässt. Außerdem bekommt ihr das Item »Gerechte Helmbefestigung«, die euren Kopf mit einem Heiligenschein verziert.

In Woche 2 bekommt ihr nach drei weiteren Stunden, die ihr zuseht, eine neue Portalanimation namens »Portal-Effekt des Temporalen Lords«

Der Portal-Effekt des Temporalen Lords ist ein weiteres kosmetisches Item.

Wenn ihr bereit seid, nicht nur kostenlose Drops mitzunehmen, könnt ihr im gesamten Zeitraum der Aktion noch eine weitere Belohnung einsacken. Lasst ihr 2 Twitch-Abos für insgesamt 10 Euro springen, bekommt ihr das Chimäre-Haustier. Die Abos könnt ihr euch selbst kaufen oder als Gift-Subs verschenken.

Das Chimäre-Haustier gibt's für 2 Twitch-Abos.

Behaltet im Kopf, dass ihr die Twitch-Drops nur während des genannten Zeitraums erhalten könnt. Nach dem 22. Dezember sind die Gegenstände während der Early-Access-Phase nicht erhältlich. Erst in der Vollversion könnt ihr sie wieder gegen Echtgeld erwerben.

Weitere Infos zum Start des Early Access und Preload erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln. Dort findet ihr außerdem eine Übersicht zu allen spielbaren Klassen.