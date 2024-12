Wann starten die Server von Path of Exile 2? Genaue Release-Uhrzeit bekannt

Am 6. Dezember 2024 startet Path of Exile 2 in den Early Access. Nun steht die genaue Uhrzeit fest.

Am 6. Dezember 2024 ist es soweit: Path of Exile 2 startet in den Early Access. Fans von Action-Rollenspielen bekommen dann den lang ersehnten Genre-Nachschub.

Entwickler Grinding Gear Games (GGG) plant dabei einen gleichzeitigen globalen Release, wie im offiziellen Forum bekannt gegeben wurde. Niemand wird also in der Lage sein, früher als andere Zugang zum Spiel zu haben.

Wann startet das Spiel in Deutschland?

Path of Exile 2 startet um 11 Uhr nach Pacific Daylight Time (PDT) in den Early Access. Aufgrund der Zeitverschiebung von bis zu sieben Stunden startet das Spiel in Deutschland am 6. Dezember 2024 um 20 Uhr.

Unterstützte Plattformen sind dabei PC, Xbox und PlayStation 5. Im Early Access wird das Spiel zu Beginn nicht für MacOS verfügbar sein. Laut eigener Aussage arbeitet GGG aber daran, den Early Access auch dafür zu ermöglichen.

18:07 Path of Exile 2 - Vorschau-Video zur Early-Access-Version der Action-RPG-Hoffnung

Um den Early Access spielen zu können, müssen Spielerinnen und Spieler ein so genanntes Supporter Pack kaufen. Die beinhalten einen Key und, je nach Preis, Ingame-Währung und verschiedene kosmetische Gegenstände. Dafür werden zwischen 30 und knapp 500 Euro fällig. Eine detaillierte Auflistung dazu findet ihr in unserer Übersicht.

Zwei neue Klassen angekündigt

In dem Action-Rollenspiel sind von Beginn an sechs Klassen verfügbar. Jede Klasse bietet dabei ihre eigenen Stärken, Spielweisen und Spezialisierungen. Wir haben euch vor Kurzem gefragt, mit welcher Klasse ihr in den Early Access starten wollt.

Apropos Klassen: Noch vor dem Start in den Early Access kündigte GGG zwei neue Klassen an. Laut Game Director Jonathan Rogers sollen »schon sehr bald« Druid und Huntress dazukommen – ein konkretes Datum gibt’s aber noch nicht.

Einige Mal wurde der Start von Path of Exile 2 nun schon verschoben. Zuletzt gab GGG am 29. Oktober 2024 bekannt, dass sich der Start in den Early Access um drei Wochen verschiebt – vom 15. November auf den 6. Dezember. Grund dafür waren Probleme mit der Server-Infrastruktur.

Laut Game Director Jonathan Rogers hätte GGG den eigentlichen Termin am 15. November sogar einhalten können. Der Start in den Early Access wäre dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht fehlerfrei abgelaufen.