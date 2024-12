Alles zum Preload von Path of Exile 2 auf PC, PS5 und Xbox und wie ihr auch die Steam-Version vorab ladet

Damit zur Release-Uhrzeit nicht die Download-Server in Flammen aufgehen, könnt ihr Path of Exile 2 schon vorab herunterladen.

Am Freitag startet das Action-Rollenspiel in die Testphase, und damit ihr direkt loslegen könnt, gibt es bei Path of Exile 2 die Möglichkeit, das Spiel schon vor dem Release herunterzuladen. Wir haben für euch alle wichtigen Infos zum Preload zusammengetragen.

Path of Exile 2 - Preload-Infos

Die offizielle Startzeit ist am 6. Dezember 2024 um 20:00 Uhr deutscher Zeit und ist auf allen Plattformen identisch. Beim Preload gibt es jedoch Unterschiede:

PC: Der Preload startet am 6. Dezember 2024 um 02:00 Uhr deutscher Zeit . Das gilt allerdings ausschließlich für den Standalone-Client , den ihr direkt über die offizielle Website herunterladen könnt. Für die Versionen auf Steam und im Epic Games Store gilt diese Zeit nicht.

Xbox: Der Preload für Microsofts Konsole ist bereits live.

Der Preload für Microsofts Konsole ist . PS5: Der Preload ist möglich, sobald die für den Early-Access-Zugang nötigen Unterstützerpakete im PS Store verfügbar sind. Der Kauf soll ab dem 05. Dezember 2024 um 20:00 Uhr deutscher Zeit der Fall sein.

Steam und Epic Games Store: Ein Preload ist offiziell nicht möglich, es gibt jedoch einen Trick.

Wichtig: Zum Spielen ist ein Early-Access-Key nötig, den ihr durch den Kauf eines Unterstützerpakets erhaltet. Diese kosten zwischen 30 und 480 Euro.

18:07 Path of Exile 2 - Vorschau-Video zur Early-Access-Version der Action-RPG-Hoffnung

So klappt es auch mit Steam und Epic

Offiziell prüfen die Entwickler noch, ob sie den Preload auf weiteren Plattformen ermöglichen können. Sollte das nicht funktionieren, gibt es für Steam und Epic einen Workaround.

Wer sein Unterstützerpaket direkt auf der Website von Entwickler Grinding Gear Games gekauft hat, kann den Client direkt dort herunterladen. Das funktioniert aber auch mit den Versionen von Steam und Epic.

Erstellt euch einen Account für Path of Exile 2 über die offizielle Website.

Loggt euch ein und wählt unter »Mein Konto« dann »Manage Account« aus.

Dort könnt ihr euren Steam- oder Epic-Account verknüpfen .

. Sobald der Client der PC-Version am 6. Dezember live geht, könnt ihr ihn über die Website herunterladen und das Spiel installieren, um später am Abend direkt zum Release loslegen zu können.

Könnt ihr wieder wechseln?

Falls ihr später vom hauseigenen Launcher von Grinding Gear Games wieder zu Steam oder Epic Games wechseln wollt, könnt ihr das Spiel auf der von euch gewählten Plattform ebenfalls herunterladen. Eure Charaktere und euer Spielfortschritt werden auf die neue Plattform übertragen. Ihr könnt aber auch weiter über den Launcher der Entwickler spielen, die Wahl liegt ganz bei euch.