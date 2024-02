Twitch Drops für Skull and Bones: So sichert ihr euch kostenlose Items für euer Piratenschiff

Auch auf Twitch können Freibeuter derzeit auf wahre Schätze stoßen.

Ahoi, ihr Landratten! Na, habt ihr euch bereits für ein neues Leben auf hoher See entschieden? Wenn ja, dann hisst noch nicht die Segel, sondern lauscht noch kurz unseren Worten, denn sie führen euch zu einem Schatz.

Die Rede ist von Twitch Drops in Form von kostenlosen Items für das frisch in See gestochene Ubisoft-Piratenabenteuer Skull and Bones. Wir erklären euch, wie genau die zeitlich befristete Aktion funktioniert.

Alle Infos zu Twitch Drops für Skull and Bones

Länge des Events

Der Aktionszeitraum hat pünktlich zum Start des Early Access am 13. Februar begonnen und endet am 28. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit.

So sichert ihr euch die Twitch Drops

Verlinkt euren Twitch-Account mit eurem Ubisoft-Connect-Konto über diese Website.

Alles, was ihr dann noch machen müsst, ist einen Twitch-Stream mit aktivierten Drops von Skull and Bones zu verfolgen. Ob der Streamer an der Aktion teilnimmt, verrät euch das entsprechende Drop-Tag in der Beschreibung des Streams.

Durch das Anschauen verdient ihr euch automatisch Drops, die ihr euch im Anschluss in eurem Twitch-Inventar abholen könnt. Klickt im Inventar einfach auf Jetzt einlösen beim gewünschten Item.

0:32 Nach etlichen Verschiebungen ist Skull and Bones in wenigen Tagen für alle anspielbar

Diese Items könnt ihr erbeuten

Insgesamt sechs kostenlose Items könnt ihr euch während des Aktionszeitraums für Skull and Bones sichern. Diese sind aber an unterschiedliche Längen fürs Zuschauen geknüpft:

1 Stunde zugeschaut : Ocean’s Allure (Rumpf-Farbe) und Ocean’s Melody (Segel-Farbe)

: Ocean’s Allure (Rumpf-Farbe) und Ocean’s Melody (Segel-Farbe) 2 Stunden zugeschaut : Lullaby (Segel-Muster) und Crooning Maiden (Segel-Emblem)

: Lullaby (Segel-Muster) und Crooning Maiden (Segel-Emblem) 3 Stunden zugeschaut: Siren’s Embrace (Trophäe) und The Enchantress (Galionsfigur)

Denkt aber dran: Ihr habt nach dem Freischalten eines Drops nur 24 Stunden Zeit, um ihn euch zu sichern.

Echte Piraten sind rastlos, das wissen wir. Deshalb halten wir euch auch gar nicht länger auf, sondern weisen nur noch ganz kurz auf unsere zahlreichen Guides hin, die euch auch bei starkem Wellengang nie im Stich lassen werden. Wenn ihr auf Probleme stoßt, helfen wir euch weiter - es sei denn, eure Crew startet eine Meuterei. Habt ihr Spaß mit Skull and Bones? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!