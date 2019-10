Bei der gamescom und GameStar hinter die Kulissen blicken - und das gleichzeitig! Seht heute live auf Twitch zusammen mit Julias Busch und Michael Graf tiefsinnige Einblicke in die Arbeit der Redaktionen von GameStar, GamePro, Mein-MMO und MAX, lacht bei Missgeschicken mit uns und begleitet uns bei unseren Vorbereitungen auf unser großes Bühnenprogramm #gctogether.



Um 16:00 Uhr seht ihr die erste Folge der gamescom-Video-Doku auf unserem Twitch-Kanal MAX - zeitexklusiv, denn die Aufzeichnung gibt's hier auf GameStar.de erst zwei Stunden später. Wer nicht live dabei sein kann, schaut sich das Video also an 18:00 Uhr ganz normal auf der Webseite an.

In der Doku verfolgte ein Kamerateam den Planungsmarathon in den Büros von GameStar & Co: Ihr seid bei geheimen Meetings in der Redaktion dabei, seht zu, wie wir Spiele und Interview-Partner für den Bühnenauftritt organisieren und beobachtet zwischendurch allerlei Blödeleien, Kontroversen und ungeplanten Richtungswechsel. Anschließend begleitet ihr die Redaktionen auf ihrem Weg nach Köln und schließlich gibt's Pannen und Hintergründe zur gamescom-Show vor Ort zu sehen.

Die erste Folge der aufwändig produzierten #gctogether-Doku ist kostenlos - die weiteren Folgen gibt es jede Woche Freitag exklusiv für Mitglieder von GameStar Plus. Insgesamt erwarten euch zwischen zehn und zwölf Episoden - die Dokumentation wird gerade noch produziert. Also heute Nachmittag nichts wie hin zu Twitch, den Auftakt anschauen und live Feedback an die Redaktion geben:

Mehr Folgen seht ihr in den kommenden Wochen bei GameStar Plus! Dort geben wir unseren Abonnenten schon immer exklusive Einblicke in die Arbeit der Redaktion. Zum Beispiel haben wir euch gezeigt, wie ein Print-Heft der GameStar entsteht.