Am neuen Parkour-Spiel Only Up gibt es massig Kritik, trotzdem wird es zum Internet-Phänomen

Die Communitys von Twitch und Steam reagieren manchmal verschieden, wie sich an Only Up mal wieder zeigt.

Auf Twitch herrschen ganz eigene Gesetze. Wenn große Streamer kleine Spiele aufgreifen, können sie sich quasi über Nacht zum Überraschungs-Hit entwickeln. Ähnliches passiert gerade wieder, diesmal mit Only Up.

Zeitweise hatte das Geschicklichkeitsspiel, dessen Konzept ein wenig an Getting Over It with Bennett Foddy erinnert, über 100.000 gleichzeitig aktive Zuschauer auf Twitch. Und das, obwohl es auf Steam eigentlich nur mittelgut ankommt und NFT-Werbung enthält.

Viele Verkäufe, viel Kritik

Only Up rangiert bisweilen in der Top-10-Liste der umsatzstärksten Spiele bei Steam. Das deutet auf hohe Verkaufszahlen hin, zumal es mit knapp 10 Euro vergleichsweise kostengünstig ist. Allerdings zeigen sich viele Spielerinnen und Spieler bislang nicht vollends überzeugt.

So steht Only Up nur bei ausgeglichenen 65 Prozent Zustimmung. Rund 3.000 Besitzer gaben bislang eine Rezension bei Steam ab. Häufig kritisiert werden Probleme bei der Steuerung, was bei dieser Art Spielen besonders ärgerlich sein kann.

10:58 Getting Over It with Bennett Foddy - Video: Dieses Spiel treibt uns zur Weißglut - Video: Dieses Spiel treibt uns zur Weißglut

Was ist das für ein Spiel?

Wie in Getting Over It gilt es, auf einer Art Parcours möglichst weit nach oben zu gelangen. Die Spielfigur in Only Up ist ein kletternder Junge, der aus den Tiefen des Slums entkommen muss und dafür über verschlungene Strukturen bis weit über die Wolken kraxelt. Jeder Fehler kann zu einem tiefen Absturz führen. Beim Zuschauen sieht man oft Streamer, die sichtlich verzweifeln, wenn ein Fehler einen langen Aufstieg zerstört. Durchaus Material, das Fans unterhalten kann.

Only Up wirbt für NFTs: Es finden sich Logos und nebulöse Bezüge im Spiel, die auf die NFT-Serie Goblintown verweisen. Der Titel erinnert zudem an den in Szene gebräuchlichen Ausspruch Up Only . Passend dazu hinterlässt die implizite Story, in der ein Junge aus seiner Armut entkommen will und dafür große Risiken eingeht, einen seltsamen Beigeschmack.

Was NFTs eigentlich sind und wieso sie einen Hype auslösten, erklären wir im Artikel:

Auf Twitch und Co. ein Hit

Hohe Zuschauerzahlen beim Streaming scheinen für einen Synergieeffekt bei Steam zu sorgen. Zwischenzeitlich streamten Twitch-Größen wie xQc Only Up für zehntausende Zuschauer. Das dürfte zu den starken Verkäufen bei Steam beigetragen haben. Auf dem bisherigen Höchststand spielten den Titel rund 7.000 Leute gleichzeitig.

Auch auf TikTok tauchen zuletzt zahlreiche Videos auf. Getting Over It konnte einen ähnlichen Hype erzeugen, der Jahre andauerte. Ob sich Only Up als genauso langlebig erweist, muss die Zeit zeigen.