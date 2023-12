Ubisoft begräbt großes MMO-Rennspiel: In wenigen Monaten könnt ihr The Crew nicht mehr spielen

Der Friedhof ist die letzte Ziellinie für The Crew.

Wenn The Crew ein Auto wäre, hätte Ubisoft gerade eine Vollbremsung hingelegt, den Motor ausgeschaltet und den Schlüssel über eine Klippe geworfen. Dieses Auto wird schon bald für niemanden mehr fahren.

The Crew ist tot

Weg vom Fenster: Wie das Studio auf ihrer Webseite ankündigt, steht das neun Jahre alte The Crew ab sofort nicht mehr zum Verkauf. Weder bei Steam, noch beim Ubisoft Store, genauso wenig auf jeglichen Konsolen und auch nicht im Laden. Wer den Racer noch nicht besitzt, wird ihn nicht mehr neu kaufen können.

Server-Aus: Selbst Besitzer des Spiels haben nur noch wenig Zeit, um durch die Straßen der USA zu cruisen. Am 1. April 2024 werden die Server von The Crew abgeschaltet. Das ist nicht nur der Todesstoß für jegliche Multiplayer-Funktionen, auch der Singleplayer ist aufgrund der ständig nötigen Online-Verbindung davon betroffen. Kurz gesagt: Das gesamte Spiel wird begraben.

Refund? Wer The Crew erst vor kurzem gekauft hat, der kann das Spiel potenziell refunden und somit sein Geld zurückkriegen - das hängt jedoch vom Store ab. Bei Ubisoft selbst dürft ihr das Spiel nicht länger als zwei Stunden gespielt haben und der Kauf darf nicht länger als zwei Wochen her sein. Da gibt es wohl auch keine Ausnahme für den Fall bei The Crew.

Wir verstehen, dass das für die Spieler, die das Spiel noch genießen, enttäuschend sein mag, aber es ist aufgrund der kommenden Serverinfrastruktur und der Lizenzbeschränkungen eine Notwendigkeit geworden. Die Stilllegung eines Spiels, vor allem unseres ersten, ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen. Unser Ziel bleibt es, den Spielern das beste Action-Rennspiel-Erlebnis zu bieten. Um das zu erreichen, werden wir weiterhin neue Inhalte und Unterstützung für The Crew 2 und das kürzlich gestartete The Crew Motorfest bereitstellen. Das Ubisoft Ivory Tower Team

The Crew im Rückblick

Der im Dezember 2014 erschienene MMO-Racer konnte sich mit einer riesigen Open World abheben, in unserem Test bemängelten wir jedoch fehlende Ideen für einen starken Multiplayer. Mit einer Wertung von 84 Punkten konnte das erste Spiel des Studios dennoch überzeugen. Mit einigen Updates sind nicht nur neue Inhalte dazugekommen, auch Grafik und Fahrverhalten haben sich nachträglich verbessert.

Mittlerweile schafft es der Racer kaum noch, über 50 gleichzeitige Spieler auf Steam anzulocken. Zu seinem Höhepunkt vor neun Jahren waren aber laut SteamDB immerhin über 12.000 Spieler auf den Straßen unterwegs.

2:13 The Crew Motorfest: Season 2 ist vollgestopft mit neuen Inhalten und der Trailer zeigt sie euch

Im Sommer 2018 folgte The Crew 2, der neueste Titel der Reihe, The Crew: Motorfest, ist nur wenige Monate alt. Der starke Racer kann sich in unserem Test mit Genre-Konkurrenz Forza Horizon 5 messen. Motorfest hat erst kürzlich die zweite Season gestartet, den Trailer seht ihr hier oben.

Besitzt ihr The Crew und trauert ihr dem Spiel nach oder interessiert euch der Multiplayer-Racer kaum? Befürchtet ihr nun, dass in ein paar Jahren ähnliches mit den Nachfolgern passieren könnte? Was haltet ihr allgemein davon, dass Spiele mit Online-Zwang durch Server-Abschaltungen für immer im Nirvana landen und somit in Vergessenheit geraten können? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!