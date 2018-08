Ubisoft fährt auf der Gamescom 2018 ordentlich auf. Am Stand des Publishers in Halle 6.1 können Besucher zehn spielbare Demos an 360 Spielstationen ausprobieren. Trotzdem müsst ihr wohl mit langen Schlangen rechnen, denn im Lineup sind einige Kracher, die zum ersten Mal für ein größeres Publikum spielbar sind.

Für Aufbauspieler ist natürlich ganz klar Anno 1800 das absolute Highlight, Shooter-Fans ballern sich vermutlich lieber in Tom Clancy's The Division 2 probeweise durch Washington. In Skull & Bones liefert ihre euch erbitterte Seeschlachten und in Trials Rising beweist ihr eure Geschicklichkeit auf dem Motorrad.

Neben ganz neuen Spielen werdet ihr auch frische Inhalte für bekannte Marken ausprobieren können. So stehen die neuen Operator der Operation Grim Sky für Rainbow Six: Siege zum Einsatz bereit. Über die dritte Season des Taktik-Shooters sind gerade erste Details bekannt geworden. In For Honor kloppt ihr euch im neuen Breach Mode, der auf der E3 angekündigt wurde.

Ubisoft setzt auch weiterhin auf VR und lässt euch zwei Spiele in der Virtuellen Realität ausprobieren. Space Junkies ist ein flotter Arcade-Shooter, in dem ihr mit einem Jetpack durchs All fliegt. Deutlich düsterer und langsamer geht es in Transference zu, einem VR-Psycho-Thriller, an dessen Entwicklung auch der Schauspieler Elijah Wood beteiligt ist.