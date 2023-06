Ihr könnt alle Ubisoft-Spiele aktuell kostenlos ausprobieren - aber nur für kurze Zeit!

Ubisoft+ ist für 7 Tage kostenlos verfügbar.

Sieben Tage reichen ja angeblich aus, um die komplette Welt zu erschaffen - da bekommt ihr sicher umso mehr gestemmt, wenn ihr euch nur aufs Zocken konzentriert: Zur Feier der großen Ubisoft-Forward-Show am 12. Juni startet der Publisher eine große Gratisaktion für den hauseigenen Abo-Service Ubisoft+.

Ab sofort könnt ihr euch bis einschließlich 21. Juni 2023 für eine Probewoche anmelden und Ubisoft+ in vollem Umfang nutzen - und das plattformübergreifend. Mittlerweile ist der Abo-Dienst auf Xbox One und Series X verfügbar, außerdem natürlich auf PC via wie immer Uplay gerade heißt. Ubisoft Connect.

Wenig überraschend bekommt ihr Zugriff auf sämtliche Spiele von Ubisoft - anders als im Game Pass sogar in der teuersten Premiumvariante inklusive aller Boni. Falls ihr also in sieben Tagen Assassin's Creed Valhalla nachholen oder euch stattdessen auf andere Open-World-Spiele werfen möchtet, kann sich das schon lohnen.

Zum Paket gehören beispielsweise Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Riders Republic und viele mehr. Logischerweise sind auch kommende Blockbuster wie Assassin's Creed Mirage und The Crew Motorfest in Ubisoft+ enthalten, das dürfte mit einer Gratiswoche aber knapp werden.

Wie mittlerweile üblich könnt ihr Ubisoft+ direkt nach Abschluss des Probeabos wieder kündigen, ihr tappt also in keine versteckte Kostenfalle oder so. Außerdem sind während der Aktion sämtliche Ubi-Spiele im Rahmen einer großen Rabattaktion stark reduziert.

Ubisofts großer Livestream Ubisoft Forward findet am 12. Juni um 19 Uhr statt. Wir rechnen mit neuem Gameplay zu Assassin's Creed Mirage, handfesten Infos zum neuen Prince of Persia sowie diverseren kleineren wie größeren Ankündigungen. Und hey, vielleicht gibt's ja sogar einen Hinweis auf das neue Splinter Cell. Wäre das nicht mal schön?

Wir begleiten sämtliche Livestreams des Summer Game Fest natürlich ebenfalls im Rahmen von FYNG Summer - falls ihr uns via Twitch folgt, verpasst ihr also keinerlei wichtige Ankündigung.