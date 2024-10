»Nur« eine Million verkaufte Exemplare: Ubisoft reagiert auf Krise, löst Team auf und bringt wohl beliebte alte Marke zurück

The Lost Crown dürfte das vorerst letzte Prince of Persia gewesen sein.

Ubisoft steckt bekanntlich in der Krise, seit einigen Wochen ist sogar ein Verkauf an den chinesischen Medienriesen Tencent und ein Rückzug von der Börse im Gespräch.

Zur Krise hat offenbar auch Prince of Persia: The Lost Crown beigetragen, das die hohen Verkaufserwartungen bei Weitem nicht erfüllen konnte. Obwohl das Spiel eine treue Fangemeinde hat und in unserem Test komplett überzeugt hat, wurde das verantwortliche Team aufgelöst und die Entwickler auf andere Projekte verteilt.

Doch durch die Umverteilung des aufgelösten Entwicklerteams gibt es jetzt Hoffnung für zwei alte Kultmarken, die seit Jahren im Hintergrund von Ubisoft schlummern.