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Seit 1987 steht Tom Clancy bei Ubisoft für Militärspiele mit Taktik und Realismus - jetzt hat die Marke einen neuen Boss und der kommt aus Deutschland

Ubisoft Creative House 2 bekommt einen neuen Chef und der ist nicht unbekannt.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
03.07.2026 | 13:06 Uhr

Der neue Chef von Ubisofts Creative House 2 kommt aus Deutschland. Der neue Chef von Ubisofts Creative House 2 kommt aus Deutschland.

Der Umbruch bei Ubisoft ist weiterhin in vollem Gange. Während erst im Juni 2026 200 weitere Angestellte entlassen wurden, gibt es jetzt auch auf der Führungsetage Änderungen. Das Creative House 2, das sich um das Tom-Clancy-Franchise kümmert, erhält einen neuen Chef und der bringt viele Jahre Branchen-Erfahrung mit.

Von Amazon zu Ubisoft

Den Posten übernimmt der ehemalige Vize-Chef von Amazon Games Christoph Hartmann, der erst Anfang des Jahres bekannt gegeben hat, das Unternehmen nach sieben Jahren zu verlassen. Als Grund nannte der gebürtige Deutsche, dass sich Amazon zunehmend von ambitionierten AAA-Spielen entfernt und auf Third-Party-Titel sowie Spiele für den eigenen Cloud-Gaming-Service Luna setzt.

Davor arbeitete Hartmann 14 Jahre lang bei 2K Games als Vorsitzender des Publishing-Labels. Insgesamt bringt er damit über 20 Jahre Branchen-Erfahrung in Führungspositionen mit.

Video starten 2:26 The Division Resurgence - Der Mobile-Ableger zu Ubisofts Endzeit-Shooter startet Ende März auf Android und iOS

Hartmann hat bei Ubisoft jetzt die Verantwortung über den Großteil des Tom Clancy Franchise. Darin sind bekannte Marken wie Splinter Cell, The Division und Ghost Recon enthalten. Allein Rainbow Six bleibt bei Creative House 1, das inzwischen in Vantage Studios umbenannt wurde.

Ob er mit seiner Erfahrung den Karren aus dem Dreck ziehen kann, bleibt abzuwarten. Nötig ist es, denn das letzte erfolgreiche Tom Clancy-Spiel war The Division 2 und das erschien bereits 2019. Hartmann selbst sagt via LinkedIn zu seiner neuen Anstellung Folgendes:

Seit fast vier Jahrzehnten hat Ubisoft einige der ikonischsten Marken der Spielebranche geschaffen und sich den Ruf erarbeitet, ambitionierte AAA-Spiele zu entwickeln, die Millionen von Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt begeistern. (...) Ich habe das Unternehmen schon lange für seine Kreativität, die Stärke seiner Marken und vor allem für die talentierten Menschen dahinter bewundert.

Mein Ziel ist einfach: ein Umfeld zu schaffen, in dem talentierte Teams ihr Bestes geben können und weiterhin Spiele entwickeln, die die Spieler lieben.

Wenn ihr Christoph Hartmann schon jetzt besser kennenlernen möchtet, schaut in der Linkbox weiter unten vorbei. 2023 veröffentlichte unser Chef-Redakteur Heiko Klinge ein umfangreiches Interview mit dem Entwickler. Damals war er noch für das Herr-der-Ringe-MMO bei Amazon Games verantwortlich.

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Bis März 2029 soll ein neues Ghost Recon erscheinen. Spätestens dann dürfte sich die neue Führung von Hartmann bemerkbar machen. Ob vorher noch andere Titel aus Creative House 2 auf den Markt kommen, ist noch unbekannt, aber denkbar. Wie es ansonsten so bei dem französischen Spiele-Entwickler läuft, erfahrt ihr in der Linkbox weiter oben. Dort lest ihr alles zum Rekordverlust des letzten Geschäftsjahres.

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