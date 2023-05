Umfrage: Spielt ihr direkt am Release-Tag?

Eigentlich sind Release-Tage von Spielen normalerweise ja etwas, worüber man sich freut. Endlich kann man das neue Spiel, auf das man monate- oder gar jahrelang gewartet hat, anschmeißen und sich darin verlieren.

Nur leider laufen die Releases nicht immer so glatt ab, wie sie sollten. Gerade in den letzten Jahren gab es immer wieder Spiele, die in einem miserablen Zustand veröffentlicht wurden. Es folgten zwar schnell Patches und Fixes, aber der Schaden war oft schon angerichtet.

Zu den aktuellsten Beispielen gehören Redfall und Star Wars Jedi: Survivor, deren Release-Zustand in der GameStar-Community hitzig diskutiert wird:

Spielt ihr schon - oder wartet ihr noch?

Aufgrund von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit haben manche von euch es sich vorgenommen, keine Spiele mehr vorzubestellen. Man möchte hier ein Zeichen setzen und die schlechte Performance der Games nicht unterstützen.

Andere hingegen sehen das lockerer und spielen gerne direkt am Release-Tag. Selbst wenn es Probleme gibt, wartet man einen Patch ab und spielt einfach weiter, ohne sich allzu groß darüber zu ärgern. Wir wollten daher schauen, was die Mehrheit von euch denkt.

Bei Spielen mit Online-Komponenten sind sowohl die Vorsicht als auch die Lust, direkt am ersten Tag dabei zu sein, oft gleich groß. Zwar weiß man aus Erfahrung, dass die Server unter der Last stöhnen und ächzen werden, und es zu langen Warteschlangen kommt. Aber gleichzeitig ist es auch ärgerlich, wenn die Freunde schon zocken können und dadurch schnell davonleveln.

Vielen Dank an alle, die an unserer Umfrage teilgenommen haben! Jetzt könnt ihr uns zusätzlich noch in den Kommentaren eure Meinung mitteilen: Schreibt uns, wovon es abhängt, ob ihr nun am Release-Tag spielt oder nicht. Welche Kriterien sind für euch entscheidend? Spielt ihr grundsätzlich nicht direkt am ersten Tag oder gibt es Titel oder Entwickler, die bei euch einen guten Ruf genießen? Verratet es uns!