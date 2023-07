Bei den Streaming-Diensten der GameStar-Leser ist Netflix überraschend nicht Platz 1

Ihr habt abgestimmt: Welches Streaming-Abo ist euer Platz 1?

Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus? Oder vielleicht doch etwas ganz anderes – Crunchyroll? Sky? Wir wollten im Juni von euch wissen, welche Streaming-Dienste ihr persönlich nutzt. In unserer Umfrage habt ihr fleißig abgestimmt, danke dafür!

Wir hätten vorher drauf getippt, dass Netflix Platz 1 wird, aber damit lagen wir knapp daneben. Schauen wir uns die Ergebnisse mal genauer an.

Auf dem Siegertreppchen stehen bei euch die drei bekanntesten Abos: Amazon Prime (28 Prozent) gewinnt die Gold-Medaille, Netflix (25 Prozent) geht mit Silber nach Hause und Disney Plus (21 Prozent) sichert sich immerhin Bronze. Beachtet: Mehrfachabstimmung war möglich, also konntet ihr zum Beispiel angeben, dass ihr sowohl Netflix als auch Prime nutzt.

Weit abgeschlagen folgen dann kleinere Streaming-Dienste: Sky / Wow hat grade mal 8 Prozent und kommt damit bei euch auf Platz 4, dann folgen absteigend Paramount Plus, Crunchyroll, Apple TV, DAZN und Peacock. Ganz hinten mit mageren 9 von knapp 7.000 Abstimmungen liegt Fubo, ein kanadischer Sport-Streaming-Dienst.

Gerade mal 3 Prozent aller Teilnehmenden nutzen keinen einzigen Streaming-Dienst – auch diese Zahl hat uns ganz schön überrascht. Aber gut, vermutlich haben vor allem Leute mit Streaming-Abos auf die Umfrage geklickt, das dürfte die Statistik etwas verzerren.

Noch spannender als die nackten Zahlen sind natürlich eure Kommentare, in denen ihr uns eure Gedanken zu Netflix und Co. mitgeteilt habt.

Plus-User bwort007 erklärt, wie sich sein persönlicher Streaming-Mix zusammensetzt:

Disney für die Kinder und manchmal auch für die Eltern ;) wow wegen HBO. Prime, weil eh da für Amazon. Paramount aktuell am liebsten, Ted Sheridan Fanboy :) Netflix gekündigt. Zuviel generischer Teeni Mist.

Der Termüllinator (großartiger Nutzername!) ist von sämtlichen großen Streaming-Anbietern ziemlich enttäuscht und setzt lieber wieder auf die bewährte BluRay-Sammlung.

Wir hatten als Vierergruppe jetzt jahrelang Netflix, auch durchlaufen lassen, wenn man mal ein paar Monate nichts geschaut hat. Dafür ist es mit der Zusatzgebühr aber zu teuer geworden - und die Koordination wann wer will ist zu viel Aufwand. Daher aktuell gar keinen Streamingdienst mehr. Disney hatte ich mal nen Probemonat, aber selbst nach dem Monat hatte man langsam das Gefühl, alles wichtige gesehen zu haben. Prime ist von der UX ne Katastrophe, werde ich mir so schnell auch nicht mehr holen. Apple+ will ich irgendwann mal noch ausprobieren, allein wegen Foundation, aber ansonsten haben die Anbieter es ziemlich erfolgreich geschafft, mich zu Blurays und anderen 'guten alten' Methoden zurück zu drängen…