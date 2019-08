Sony möchte endlich die schon seit Jahren geplante Spieleverfilmung der Uncharted-Reihe voran bringen, doch nun wird der Kinofilm des neuen Studios PlayStation Productions erneut zurückgeworfen.

Gerade jetzt, wenn Hauptdarsteller Tom Holland nach seinem Superhelden-Einsatz in Spider-Man: Far From Home endlich Zeit für seine Rolle als junger Nathan Drake hätte, springt erneut der Regisseur des Films ab.

Die Suche nach einem neuen Regisseur läuft bereits

Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) hat erst vor wenigen Monaten die Nachfolge von Regisseur Shawn Levy angetreten, der ebenfalls kurzfristig wieder ausgestiegen war. Jetzt sucht Sony fieberhaft nach einem Ersatz, schließlich sollen noch in diesem Jahr die Dreharbeiten beginnen. Kinostart ist für Dezember 2020 geplant.

Ob so schnell ein neuer Regisseur gefunden ist und der Zeitplan eingehalten werden kann, wird sich zeigen. Inzwischen scheint ein regelrechter Fluch auf der Produktion zu liegen, hat er doch schon einige Regisseure und Drehbuchautoren verschliessen, wie David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon und Joe Carnahan.

Wer wird zu Sully an der Seite von Nathan Drake?

Der Uncharted-Film basiert zwar auf der erfolgreichen Spielereihe, widmet sich jedoch der Origin-Story des noch jungen Abenteurer Nathan Drake. Bislang ist außer Tom Holland noch keine weitere Besetzung gefunden. Vor allem ist nicht nur für die Kenner der Spiele interessant, wer denn nun die Rolle des Ziehvaters und Mentors Sully übernehmen wird.

Zuletzt wurden schon einige bekannte Schauspieler als Sully ins Spiel gebracht, wie Chris Hemsworth (Thor), Matthew McConaughey (Interstellar), Chris Pine (Star Trek) oder Woody Harrelson (Zombieland). Wer schließlich in die engere Wahl kommt, dürfte sich in Kürze entscheiden.

Auch Nathan Fillion wäre eine gute Wahl, hat der bekennende Fan der Spiele bereits einen eigenen Fan-Film gedreht, mit ihm selbst in der Rolle des Nathan Drake.